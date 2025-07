Caravana da Castração avança em MS com mais de 1 mil atendimentos nos primeiros municípios do programa

A Caravana da Castração, iniciativa coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), segue firme na missão de levar cuidados gratuitos a cães e gatos em Mato Grosso do Sul. Após atender Miranda, Bodoquena e Bonito, o projeto soma avanços expressivos, com 1.010 castrações realizadas, mais de 10.800 cadastros efetuados e 5.500 vagas disponíveis para a primeira região.

O superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, destaca o impacto sanitário e social da ação. “Essa marca mostra que nós estamos no caminho certo. A caravana vai muito além do controle populacional. Estamos prevenindo doenças, reduzindo abandono, controlando a natalidade de forma responsável para evitar animais soltos em áreas urbanas, rurais, rodovias, e cuidando da população ao prevenir zoonoses como leishmaniose e outros agravos”.

“Acompanhando a caravana nas cidades, vemos o retorno espontâneo da comunidade: familiares, protetores e profissionais elogiam a importância dessa política pública. Em poucas semanas alcançamos 1.010 castrações só nos três primeiros municípios, e esse resultado já reflete diretamente na saúde coletiva”, complementa o superintendente.

Ele também explica os fatores que garantem o sucesso da iniciativa. “O principal fator é a união de esforços: do Governo do Estado, que viabilizou recursos e estrutura, às prefeituras, que mobilizaram a população, e à equipe técnica especializada. A técnica minimamente invasiva facilita o pós-operatório e permite até 150 cirurgias por dia com alta qualidade. A microchipagem, a roupinha, o medicamento — tudo foi pensado para evitar custos ao tutor e garantir suporte integral”.

“Além disso, os protetores e entidades civis têm sido fundamentais na mobilização, transporte e acompanhamento dos animais. Eles compreenderam que castração é amor e responsabilidade, e é por isso que a Caravana avança de forma tão positiva. Esse serviço precisa ser continuado”, prossegue Carlos Eduardo.

Em apenas 13 dias, a ferramenta digital implementada pela SetDig (Secretaria-Executiva de Transformação Digital) registrou mais de 10.800 cadastros, consolidando a relevância e o engajamento da população. A previsão de 5.500 cirurgias revela a demanda real pelo serviço. “Nossa meta é ousada, mas esse indicador confirma que estamos atingindo o público certo com um serviço de alta demanda”, avalia Carlos.

Para o titular da Setesc, Marcelo Miranda, a Caravana representa um marco na política de proteção animal e promoção de saúde pública. “A Caravana da Castração é uma entrega concreta, que une cuidado aos animais e respeito à população. O serviço gratuito e estruturado vai até onde mais se precisa, em uma ação de amor, responsabilidade e compromisso com a causa animal”.

A ação itinerante, que já passou por Miranda, Bodoquena e Bonito, está agora por Jardim, de 17 a 19 de julho, dando sequência ao cronograma que inclui Porto Murtinho, Nioaque, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Corumbá. Em cada município, a Suprova disponibiliza equipe técnica, ônibus adaptado, microchipagem e um CTI móvel, além da contrapartida dos gestores locais com calendários de ações educativas sobre bem-estar animal. Para participar, é necessário realizar o cadastro prévio pelo site www.sigpet.ms.gov.br.

Com investimento de R$ 5 milhões, a Caravana da Castração tem compromisso com a saúde única, em que o cuidado com os animais reflete diretamente na proteção das pessoas, promovendo cidadania, segurança e bem-estar em Mato Grosso do Sul.

A meta é alcançar mais de 20 mil castrações em todo o Mato Grosso do Sul. Desta forma, a Caravana da Castração atua no controle populacional responsável de cães e gatos, com impacto direto na saúde pública e na prevenção de zoonoses. O projeto inclui ações educativas, cadastro digital e microchipagem para garantir rastreabilidade dos animais atendidos.

Nas cidades sem clínica veterinária, a Suprova disponibiliza um CTI móvel para emergências, garantindo segurança no pós-operatório. Já os municípios contemplados assumem o compromisso de implementar, em até um ano, um calendário local de ações de conscientização sobre o bem-estar animal, contrapartida essencial para acesso à Caravana.

Nas próximas semanas, a Caravana da Castração segue por diversos municípios sul-mato-grossenses, com datas já confirmadas:

Porto Murtinho: 21 e 22 de julho (agendamento: 20 de julho)

Nioaque: 24 e 25 de julho (agendamento: 23 de julho)

Anastácio: 27 a 30 de julho (agendamento: 26 de julho)

Aquidauana: 1º a 5 de agosto (agendamento: 31 de julho)

Ladário: 7 e 8 de agosto (agendamento: 6 de agosto)

Corumbá: 11 a 20 de agosto (agendamento: 9 e 10 de agosto)

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Fotos: Divulgação