Brasil fecha 1ª fase na liderança e mira no mata-mata

O Brasil venceu de virada a Alemanha neste domingo (20) e encerrou a primeira fase (classificatória) da Ligas da Nações de vôlei masculino na liderança entre as 18 equipes participantes. Neste domingo (20), com alguns reservas em quadra, a seleção levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 21-25, 25-23, 25-20 e 25-21. A renovada equipe amarelinha, comandada pelo técnico Bernardinho, terá pela frente a anfitriã China nas quartas de final. O jogo está programado o próximo dia dia 30 de julho (uma quarta-feira), na cidade de Ningbo, no leste do país asiático. A amarelinha busca o bicampeonato na competição – o primeiro título foi em 2021.

Já classificado e com a liderança garantida desde a véspera, a seleção começou a partida com nova formação. Bernardinho deu chance ao levantador Matheus Brasília, que aproveitou bem o tempo em quadra.

“[Quero] Parabenizar todo o grupo por todo esse começo de Liga das Nações, três semanas intensas e difíceis, mas nos superamos, chegando no último jogo já classificado, com a primeira colocação garantida, então possibilitou dar mais rodagem para a gente. Acho que é difícil entrar nesse nível assim com pouca rodagem, pouco ritmo e ir se adequando durante o jogo.(…) Vitória é sempre importante. Vamos para a fase final pais mas motivados, mais preparados”, analisou Brasília ao término do duelo, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei.

Além de Brasília e Bento, a amarelinha começou o jogo com os centrais centrais Matheus Pinta e Thiery na rede. Eles atuaram junto com o oposto Alan, os ponteiros Lukas Bergmann e Arthur Bento, e também o líbero Maique. O maior pontuador da partida foi Arthur Bento, de 21 anos, que anotou 20 acertos.

“É sempre bom ganhar. Mesmo este jogo não valendo classificação ou pontuação, a gente sentiu que isso aqui era uma final, principalmente para os caras que não haviam tido oportunidade ainda, como eu, Thierry, Pinta, Matheus Brasília. A gente teve oportunidade de mostrar nosso trabalho. Pra gente era uma final. Eu sinto que para os caras mais experientes em quadra era uma final. A gente conseguiu jogar bem taticamente. No primeiro set não foi tão bem quanto a gente esperava, a gente tomou muitos vacilos no passe, também nos ataques a gente errou muito. No segundo set a gente deu uma pressão maior no nosso saque, seguramos mais o passe e conseguimos sair com a vitória”, pontuou Arthur Bento.

Além de Brasil e China – o país asiático tem vaga assegurada nas quartas por sediar a fase final – avançaram ao mata-mata as seguintes seleções, por ordem de classificação: Itália, França. Japão, Polônia, Eslovênia e Cuba. As quartas de final começam em 30 de julho. A decisão do título ocorrerá em 3 de agosto (um domingo).

#VNL2025: 10 IN A ROW 🇧🇷🔥 Brazil’s not missing out on the #AuraFarming trend ✨ — and with a streak like this, why would they 🤩! 🏐 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/0FkXhxrmnU — Volleyball World (@volleyballworld) July 20, 2025

Para o técnico Bernardinho, o momento é de concentração total para a fase mata-mata.

“Agora é tipo playoff, ou seja, a hora que separa os meninos dos homens, hora de mostrar que a gente está preparado para lidar com pressão. O primeiro objetivo foi alcançado com louvor, que era terminar em primeiro lugar e tal, mas zera tudo agora. É mata-mata. Quem ganhar sobrevive, que perder volta para casa. A gente vai trabalhar esta semana muito forte pra poder chegar lá [na China] na melhor condição possível e chegar mais longe que pudermos chegar”, projetou o treinador.