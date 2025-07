Barroka Futebol e Samba é campeão da Taça Baltazar Fernandes 2025 – Agência de Notícias

Posted on

Por: Évelyn Azevedo A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), finalizou nesta semana a revitalização da ciclovia do Paço Municipal, que contou com a pintura de aproximadamente um quilômetro de faixa. As obras prosseguem, agora por toda a extensão da malha cicloviária da Avenida Rudolf Dafferner. As ciclovias da cidade somam […]