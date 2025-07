Agência Minas Gerais | Semad inicia visitas a municípios mineiros para elaboração de planos de ação climática

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) deu início, nesta semana, às visitas técnicas aos municípios selecionados para o Projeto Climativa. A iniciativa, realizada em parceria com a Embaixada da França no Brasil e com apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem como objetivo apoiar a elaboração dos Planos de Ação Climática Municipais (PLACs) por meio da capacitação de equipes locais e fortalecimento da governança ambiental.

Nesta primeira etapa, técnicos da Semad e da UFMG estiveram em seis cidades mineiras: Araxá, Monte Carmelo, Naque, Nova Serrana, Pará de Minas e Raul Soares. Em agosto, será a vez dos municípios de Congonhas, Itamarandiba, Taiobeiras e Três Corações receberem a equipe técnica.

Os dez municípios participantes foram selecionados com base em critérios populacionais — todos possuem até 100 mil habitantes — e demonstraram interesse em desenvolver ações concretas de enfrentamento às mudanças climáticas. A proposta do projeto inclui oficinas de participação popular e uma audiência pública antes da finalização dos planos.

Segundo a diretora de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas da Semad, Ana Paula Costa Ramos, os municípios participantes se comprometeram com todas as etapas do processo. “A expectativa é que os municípios contem com planos estruturados, realistas e alinhados às políticas climáticas nacional e estadual”, afirma.

A metodologia adotada é baseada em diretrizes da própria Semad e na Plataforma Climativa , desenvolvida por pesquisadores da UFMG. O modelo combina análises técnicas, envolvimento comunitário e capacitação de servidores públicos, promovendo decisões estratégicas mais eficazes no enfrentamento das mudanças climáticas.

O Projeto Climativa representa um passo importante na consolidação de políticas públicas ambientais em Minas Gerais, promovendo soluções locais com impacto global.