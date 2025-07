Agência Minas Gerais | Governo de Minas compartilha modelo de gestão da liberdade econômica com o setor produtivo catarinense

Relacionadas



O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (18/7), em Florianópolis, Santa Catarina, de encontro com empresários catarinenses promovido pela Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF). Na oportunidade o chefe do Poder Executivo de Minas compartilhou as ações que estão sendo implementadas no estado para promover o desenvolvimento econômico.

Romeu Zema destacou as estratégias adotadas para proporcionar uma gestão pública mais moderna e eficiente, voltada para políticas em prol da liberdade econômica. Ele ainda reforçou os laços entre Minas Gerais e Santa Catarina.

“Somos estados muito próximos. Eu sempre falo que admiro muito Santa Catarina, que é um estado que tem os melhores IDHs do Brasil e índices muito bons na segurança pública assim como em Minas. Outro fator que nos aproxima é o apoio que damos para quem quer investir. Em Minas estamos diminuindo a burocracia e atraindo cada vez mais investimentos que impulsionam a nossa economia” disse Zema.

Fábrica de embalagens

Ainda em agenda por Santa Catarina, o governador conheceu as instalações da C-Pack Creative Packaging, localizada no município de São José, na Região Metropolitana de Florianópolis.

A empresa fabrica embalagens plásticas para os setores de cosméticos e farmacêutico. Fundada em 2002, atualmente a C-Pack conta com parques fabris no Brasil e em Portugal, sendo uma referência na América Latina e está em expansão. Durante a visita, o governador apresentou as potencialidades de Minas para os diretores da empresa e fez o convite para investirem no Estado.