Ação da Defesa Civil de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No último domingo (20), a Defesa Civil de Guaratinguetá, o Corpo de Bombeiros e a EDP Bandeirantes realizaram uma operação de grande porte no Centro de Educação Infantil Francisco e Idalina Guimarães, localizada na Rua Tupinambás, no bairro do Pedregulho.

Na ação foi realizada a poda de árvores laudadas pela Secretaria de Meio Ambiente como risco iminente de queda.

A Operação está sendo realizada por partes, uma vez que se trata de uma unidade escolar e ser necessário o desligamento da energia. Essa foi a primeira etapa da ação que deve ser retomada nos próximos dias com a supressão das árvores.