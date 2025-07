Abertas as inscrições para o Programa Municipal de Artesanato 2025

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu, nesta sexta-feira (18), o prazo para cadastramento de novos artesãos e recadastramento de profissionais no Programa Municipal de Artesanato, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). Esta é uma oportunidade para que eles tenham mais exposição na divulgação de seus produtos e também possam aprender novas técnicas de confecção. Os interessados devem fazer a pré-inscrição diretamente na FENIG, na Rua Governador Portela, nº 812, 2º andar, Centro, ou acessando www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/programadeartesanato/cadastramento/. O prazo final é 31 de agosto.

Criado em 2017, o Programa Municipal de Artesanato conta atualmente com 2.760 profissionais cadastrados, sendo 95% mulheres. As artesãs participam das 11 feiras e de dois espaços organizados pela FENIG, para comercialização de seus produtos, entre eles a loja Fenig Mais Top, no TopShopping. Quem é cadastrado também integra atividades de capacitação como oficinas e cursos nas áreas do conhecimento em novas técnicas, marketing digital e vendas. Além de manterem os benefícios, os artesãos recadastrados poderão incluir uma nova técnica àquelas que já estão em seus cadastros.

“O Programa Municipal de Artesanato gera trabalho e renda e qualifica os profissionais que tanto contribuem para o crescimento da Economia Criativa na nossa cidade. O Artesanato potencializa o empreendedorismo feminino tão importante para as famílias iguaçuanas”, destaca o Presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

Os artesãos de Nova Iguaçu estão presentes nos principais eventos da cidade, como as tradicionais festas de São Jorge, de Santo Antônio e do Aipim, e também no Estado e no País, como a Rio Artes Manuais e a Expo Turismo, e a Mega Artesanal, em São Paulo, o maior evento do setor na América Latina.