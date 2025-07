Rua Maxwell tem interdição emergencial para obras – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio informa que, devido a um vazamento de adutora, foi necessária a interdição total da Rua Maxwell, no sentido Centro, desde às 7h deste domingo (20/7), no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Uruguai. A intervenção seguirá até as 5h desta segunda-feira (21/7). A obra emergencial é realizada pela concessionária Águas do Rio.

Durante o período da interdição, os veículos serão desviados por rotas alternativas:

– Veículos provenientes da Rua Uruguai seguirão pela Rua Teodoro da Silva

Veículos que acessam a Rua Maxwell a partir da Rua Barão de São Francisco ou já estão na Maxwell (sentido Centro) serão desviados pelas seguintes vias:

– Rua Barão de São Francisco, Rua Barão de Mesquita, Rua Uruguai (sentido Conde de Bonfim) e Avenida Maracanã

Pontos de bloqueio viário:

– Rua Maxwell x Rua Uruguai

– Rua Barão de São Francisco x Rua Maxwell

– Rua Barão de Itaipu x Rua Barão de Mesquita

Agentes da CET-Rio estão posicionados nos pontos de bloqueio e desvios para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região. A CET-Rio recomenda que os motoristas evitem a área e utilizem as rotas alternativas.