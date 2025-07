Prefeitura anuncia que o Jaé alcançou mais de 3 milhões de cadastros e 1 milhão de embarques diários – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Objetivo agora é ampliar o uso do vale-transporte por parte dos funcionários de empresas que oferecem o benefício – Conrado Portella/Prefeitura do Rio

O vice-prefeito Eduardo Cavaliere e a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, divulgaram, nesta sexta-feira (18/7), no Centro de Operações e Resiliência (COR), o balanço da operação do cartão Jaé. Já são mais de 3 milhões de cadastros na nova bilhetagem digital, que hoje responde por cerca de 37% das viagens diárias nos transportes municipais, o equivalente a aproximadamente 1 milhão de embarques por dia. Mais de 1,1 milhão de cartões foram distribuídos e, nos últimos 30 dias, o valor total de recargas chegou a R$ 37 milhões, com expectativa de crescimento nas próximas semanas.

A partir do dia 2 de agosto, o cartão Jaé será obrigatório para embarque em ônibus municipais, BRT, VLT e vans legalizadas. Por isso, as empresas que oferecem vale-transporte devem realizar a migração para o novo sistema o quanto antes, garantindo acesso contínuo de seus funcionários ao transporte público municipal.

– Entramos em uma semana decisiva, em que os usuários do vale-transporte serão a nossa prioridade. A partir do dia 20, esperamos o crescimento do uso do Jaé por parte dos usuários do vale-transporte com as recargas sendo feitas pelas empresas no Jaé. Para que os trabalhadores e trabalhadoras possam circular normalmente usando o vale-transporte no Jaé, contamos com a colaboração dos responsáveis em fazer as recargas. Se a recarga não for feita no Jaé, os trabalhadores não vão conseguir usar a integração a partir do dia 2 de agosto – explicou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Para garantir uma transição tranquila, a Prefeitura vem fortalecendo a rede de atendimento presencial. Todos os 19 postos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h. Seis deles foram estruturados como Super Postos, com maior capacidade de atendimento: o Clube do Servidor Municipal (Cidade Nova), a Nave do Conhecimento (Engenho de Dentro), o Centro Esportivo Miécimo da Silva (Campo Grande), a Vila Olímpica de Deodoro, o Planetário da Gávea e o Clube Recreativo Português na Taquara.

A Prefeitura orienta que os usuários priorizem, sempre que possível, o atendimento on-line. Após o cadastro no app, o passageiro já pode utilizar o Jaé imediatamente com o QR Code gerado na plataforma. Pessoas com 65 anos ou mais têm isenção da taxa de R$ 7,95 para entrega do cartão em domicílio, caso optem por essa modalidade.

– O número de recargas ainda é baixo no vale-transporte. Nossa meta é chegar a R$ 180 milhões em recarga no total. Então, aqui é uma mensagem para as empresas, para as tiqueteiras para que façam a recarga e comecem a usar o sistema do Jaé. A empresa deve depositar o mesmo saldo que depositava no Riocard agora no Jaé. O usuário terá as mesmas integrações, nada vai mudar para ele – disse a secretária Maína Celidonio.

Como Adquirir o Jaé

Contratação do Jaé pelas empresas

A aquisição do cartão Jaé para funcionários que utilizam vale-transporte deve ser feita diretamente pelas empresas empregadoras. O processo é realizado de forma totalmente on-line, por meio da plataforma jae.com.br/empresas. Nela, o RH ou o gestor da empresa pode cadastrar os colaboradores e gerenciar o benefício.

Público em geral

Podem baixar o aplicativo na loja virtual do seu celular, seguir as instruções para cadastro e já começar a utilizar o Jaé de forma virtual no próprio celular. Ao se cadastrar, poderá solicitar o cartão físico com a bandeira da Visa de forma gratuita e retirar em uma das lojas de atendimento. Outra opção é pagar uma taxa de R$ 7,95 e receber o cartão em casa.

É possível também adquirir o cartão nas Máquinas de Autoatendimento, localizadas nas estações do BRT e nos terminais, e garantir o cartão avulso, que é um cartão verde. Este cartão não poderá ser associado à sua conta no aplicativo.

Bilhete Único Intermunicipal

Para o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), o cartão Riocard continuará sendo utilizado nos modos de transporte municipais, em seus próprios validadores, exclusivamente por quem tem acesso ao benefício. Para deslocamentos que não envolvem integração e que exigem um pagamento separado, será necessário utilizar dois cartões: o Riocard para os modais estaduais e o Jaé para o sistema municipal. O Bilhete Único Intermunicipal representa uma parcela de 2% do total de usuários que utilizam os modos de transporte do município.

Bilhete Único Carioca

Outra mudança importante diz respeito à integração tarifária do Bilhete Único Carioca. A partir de 2 de agosto, a tarifa de R$ 4,70 só será válida dentro do aplicativo Jaé. O benefício contempla até três integrações em até três horas quando houver uso do BRT, e até duas integrações nos demais modais — ônibus municipais, VLT e vans legalizadas — nas demais viagens.

As regras do Bilhete Único Intermunicipal permanecem inalteradas. Usuários com renda de até R$ 3.205,20, já habilitados no sistema, continuarão utilizando o cartão Riocard em seus deslocamentos. Os validadores do Riocard seguirão funcionando para esse público.

Sobre o novo sistema

Além do cartão físico, os passageiros podem pagar a passagem usando o celular, por meio de QR Code. Os usuários podem baixar o aplicativo da Jaé ou acessar o site para criar uma conta. Por meio do app, disponível tanto para os modelos de celulares do sistema IOS quanto Android, é possível ver o saldo, extrato e fazer recarga, bem como solicitar, bloquear, cancelar e pedir segunda via do cartão.

Os créditos podem ser comprados no aplicativo por meio de crédito, pix ou boleto bancário e já ficam disponíveis para uso instantaneamente. É importante ressaltar que neste novo sistema o saldo não expira.

O passageiro pode comprar o cartão físico Jaé nas máquinas de autoatendimento, que aceitam notas, pix, cartões de débito e crédito, ou solicitar pelo aplicativo.

Postos de atendimento do Jaé

Super Postos de Atendimento

Clube Recreativo Português Jacarepaguá – R. Ariapó, 50 – Taquara

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Planetário – R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Demais Postos de Atendimento

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h(exceto feriados)

Centro 2 (em frente ao metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h(atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h(exclusivo para gratuidades)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho, São Cristóvão – Loja 32

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h