Prefeitura abre Semana da Agricultura Familiar nesta segunda-feira com ‘Festa no Campo’

A Prefeitura de João Pessoa abre, nesta segunda-feira (21), a Semana da Agricultura Familiar. O evento, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio do programa ‘Eu Posso Semear’, acontece a partir das 8h, no Sítio Ponta de Gramame. A programação vai até a sexta-feira (25) e conta com serviços e ações no campo e nas feiras da agricultura familiar.

Na ‘Festa no Campo’, no primeiro dia, serão oferecidos serviços de saúde, cidadania, cuidados com os animais e beleza, além de recreação para adultos e crianças. Na ocasião, os agricultores, suas famílias e seus pets terão acesso a serviços médicos, ao Castramóvel, Odontomóvel, antedimento veterinário, vacinas e vermifugação de animais, corte de cabelo e maquiagem.

A criançada terá um momento de lazer com piscina de bolinhas, cama elástica, apresentação de palhaço, além do lanche que será distribuído. Em meio a essa programação cheia de motivação para o homem do campo, está previsto a entrega de kits para os agricultores trabalharem em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codefasv). Os kits são compostos por descascador, embalador a vácuo, limpador, uma cuba para fazer farinha, por exemplo.

Programação – Na terça-feira (22), a programação continua com a tradicional feira agroecológica no Parque das Três Ruas, com produtos 100% agroecológicos e frescos, cultivados na Zona Periurbana de João Pessoa, além de música, degustação e bate-papo informal com os agricultores.

Na quarta-feira (23), a feira é no Parque Parahyba I com música, feirinha criativa, oficinas para crianças, serviços de cidadania e beleza.

No dia 24 será realizada a ação educativa e inclusiva ‘Aprendendo no Campo’, que levará estudantes da rede pública para uma visita agroecológica à Zona Periurbana de João Pessoa.

A programação será encerrada na sexta-feira (25) com a feira agroecológica, na Praça da Rotam, em Manaíra, evento que também contará com música, degustação e bate-papo informal com os agricultores.