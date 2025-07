Defesa Civil fecha primeiro semestre com 321 demandas registradas e atendidas na Capital

Com um trabalho voltado para a proteção de vidas, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue trabalhando para assegurar o bem-estar da população, principalmente com ações de prevenção que têm garantido tranquilidade aos moradores de áreas de risco, bem como a celeridade na vistoria de imóveis em vários bairros da Capital.

No primeiro semestre deste ano, a Defesa Civil registrou 321 ocorrências. Desse total, 134 foram abertas diretamente pelo Centro de Operações e 187 através da plataforma 1Doc e pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. No mesmo período, a Compdec-JP interditou 51 imóveis e dez áreas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, além do trabalho preventivo realizado nas áreas de risco, a Compdec-JP tem conseguido dar celeridade às demandas que chegam diariamente, seguindo a orientação do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, de dar atenção especial às pessoas mais necessitadas.

“Os resultados obtidos pelas ações desenvolvidas são tão significantes que o que nos resta é enfatizar e agradecer à colaboração dos nossos servidores quem dia após dia, vêm se dedicando à prestação de um serviço de excelência à população, buscando incessantemente o bem-estar da coletividade”, disse o coordenador.

Limpeza de rios – No período de 1º de janeiro a 30 de junho, as máquinas da Compdec-JP fizeram a limpeza e o desassoreamento de 12.682,08 metros de trechos, em 2.945,51 horas de trabalho, removendo e destinando ao aterro sanitário do município 2.720,90 toneladas de lixo, vegetação e resíduos sólidos.

Essa operação tem caráter preventivo e visa mitigar os impactos das inundações nos Rios Jaguaribe – incluindo o trecho conhecido como Rio Morto –, Timbó, Cuiá, Cabelo, Mandacaru, Gramame, além de corpos hídricos, como as Três Lagoas, garantindo a fluidez das águas e beneficiando as comunidades próximas a essas áreas.

Assistência social – A Defesa Civil também atua na articulação de políticas sociais junto as demais secretarias municipais para beneficiar famílias que residem em áreas de risco. Neste primeiro semestre, o serviço social atendeu 103 pessoas, emitiu 12 relatórios sociais, nos quais atesta que 86 pessoas precisaram ser realocadas.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.