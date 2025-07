Agência Minas Gerais | Recesso Escolar na rede estadual de ensino inicia na próxima segunda-feira (21/7)

As escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais entram em recesso a partir da próxima segunda-feira (21/7). O período de pausa, previsto no Calendário Escolar 2025, se estende até o dia 1/8. As aulas serão retomadas no dia 4/8, marcando o início do segundo semestre letivo em todas as unidades da rede.

O intervalo marca a conclusão das atividades do primeiro semestre e representa um momento importante tanto para os estudantes quanto para os profissionais do magistério. Além de proporcionar descanso, o recesso possibilita que todos renovem as energias para as próximas etapas do ano letivo.

“O recesso de julho é fundamental para que os servidores escolares possam recarregar as energias. Desejamos um ótimo recesso a todos os estudantes e profissionais da escola, que esse tempo seja de reflexão e renovação. Nos encontramos novamente no dia 4/8”, destaca a subsecretária de Articulação Educacional, Cláudia Lara.

Outro recesso está previsto para o mês de outubro, entre os dias 13 e 17/10. Já o encerramento do ano letivo está previsto para o dia 17/12.

Segundo semestre letivo

Com o retorno das aulas no dia 4/8, as escolas retomam o trabalho pedagógico com foco na consolidação das aprendizagens e no desenvolvimento de projetos voltados à melhoria do desempenho escolar.

O período também será dedicado à realização de avaliações diagnósticas e bimestrais, ações de reforço e acompanhamento da aprendizagem, além da continuidade das atividades extracurriculares, como projetos culturais, científicos e esportivos. A proposta é garantir que os estudantes tenham acesso a uma formação integral, alinhada às diretrizes curriculares e aos objetivos estabelecidos para o ano letivo de 2025.

Além das ações regulares, o semestre também concentra iniciativas voltadas à preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como simulados, orientações de estudo e atividades específicas para as turmas da 3ª série do ensino médio, contribuindo para ampliar as oportunidades dos alunos na etapa final da educação básica.

Opções de lazer

Durante o recesso escolar, estudantes e famílias têm a chance de aproveitar programações culturais e de lazer oferecidas em diversas cidades mineiras. Na capital, o Circuito Liberdade, um dos maiores complexos culturais da América Latina, sob gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), promoverá atividades gratuitas e abertas ao público até o dia 2/8.

A programação inclui oficinas, exposições, saraus, visitas mediadas, lançamentos de livros e contações de histórias, realizadas em espaços como a Biblioteca Pública Estadual, o Palácio da Liberdade e o Centro de Arte Popular.

Entre os destaques estão as oficinas criativas e literárias para crianças, visitas temáticas ao Palácio da Liberdade, atividades educativas sobre patrimônio cultural e saraus literários. Uma oportunidade para que moradores e visitantes explorem a cultura mineira e aproveitem o período de pausa escolar com aprendizado e diversão.

A programação completa das atividades pode ser conferida neste link.