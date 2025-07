Agência Minas Gerais | Hospital Regional Antônio Dias, em Patos, comemora 95 anos com avanços e foco no futuro

Com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento materno-infantil e fortalecer sua atuação como referência em gestação de alto risco, o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) anunciou, durante a solenidade, nesta sexta-feira (18/7), os projetos para construção de um novo prédio voltado à assistência integral a gestantes, puérperas, recém-nascidos e crianças.

O evento contou com a presença de prefeitos, autoridades locais, servidores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, também foram apresentadas as melhorias alcançadas após um ano da celebração da parceria com a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu).

Todo o atendimento materno-infantil será ampliado com a construção de um prédio anexo ao hospital, que contará com a implantação de dez leitos de UTI Pediátrica, uma antiga demanda da região.

A nova estrutura reunirá a maternidade, pediatria, unidades de terapia intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, Banco de Leite Humano, alojamento conjunto, Centro Obstétrico e o Centro de Parto Normal (CPN), promovendo integração entre os serviços e qualificação da assistência.

A unidade também terá melhorias da área já existente, com reforma e modernização da subestação de energia, ampliação dos leitos de UTI Neonatal, Adulto e Alojamento Conjunto, além da construção de agência transfusional. O valor total de todas as obras é de R$ 70 milhões. O HRAD ganhará, no total, 80 leitos, passando de 135 para 215.

A presidente da Fhemig, Renata Dias, parabenizou os servidores e colaboradores do HRAD pelo trabalho e resultados entregues aos usuários do SUS, destacando a importância das melhorias para a população de Patos e região. “Nosso propósito é dar mais acesso e qualidade para o usuário do SUS. E a parceria da Faepu trouxe ferramentas que nos ajudaram a aperfeiçoar a gestão e beneficiar nossos pacientes. Exemplo disso é o aumento de 30% de cirurgias ortopédicas realizadas”, destaca.

Renato Darim, diretor da Faepu, endossou: “Tivemos aumento no número de cirurgias e internações e conseguimos recompor as escalas médicas, especialmente a de pediatria. Hoje é dia de celebrar essa história construída por quem trabalha aqui”.

Novo tomógrafo

Na solenidade, houve também o anunciou da destinação de R$ 2,9 milhões para a compra de um tomógrafo para o HRAD.

O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, falou sobre a importância do HRAD, que considera um pilar para a região. “Estamos trabalhando para fazer as coisas acontecerem. Os números mostram a boa gestão. Poucas cidades hoje têm o que Patos de Minas tem”, concluiu.

Um ano de Faepu

Em maio de 2024, a Faepu assumiu a gestão do HRAD. A mudança trouxe maior agilidade na aquisição de medicamentos e manutenção de equipamentos. Exemplo disso são as compras que passaram a ser 60% mais rápidas. Outra melhoria foram as contratações, que possibilitaram uma escala completa, além de mais médicos cirurgiões e especialistas.

Houve também aumento na média de internações por mês, considerando o período de janeiro a maio: a média foi de 623 (2024) para 662 internações (2025). No comparativo do mesmo período, também houve aumento na média de cirurgias por mês, indo de 430 (2024) para 601 procedimentos (2025).