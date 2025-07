Agência Minas Gerais | Cemig mantém liderança no Mercado Livre varejista com cerca 2,5 mil clientes em todo o país 

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) segue consolidada como líder nacional no Mercado Livre de Energia no segmento varejista, com 2,462 mil clientes ativos e um volume de energia entregue de 189,7 megawatts médios (MWm) em todo o Brasil. Os dados, referentes ao mês de maio, foram divulgados nesta semana pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Por meio do programa Energia Livre Cemig, empresas atendidas em média e alta tensão – pertencentes ao Grupo Tarifário A – podem migrar para o Mercado Livre Varejista e obter descontos de até 35% na conta de energia, com contratação simplificada e suporte especializado.

A Cemig atua como protagonista nesse segmento desde o início dos anos 2000 e mantém, atualmente, market share de mais de 14% no Mercado Livre Atacadista, reforçando sua posição estratégica no setor elétrico nacional.

Com a abertura do segmento para todas as empresas atendidas em alta e média tensão, a Cemig inovou mais uma vez ao lançar o primeiro e-commerce de energia do Brasil, por meio do site Energia Livre.

A plataforma digital permite que os clientes realizem simulações de consumo, comparem ofertas e contratem energia de forma totalmente online, democratizando o acesso ao Mercado Livre com praticidade e transparência.

O vice-presidente de Comercialização da Cemig, Sérgio Lopes Cabral, ressalta a liderança da companhia em um ambiente de grande competitividade.

“Manter a liderança no Mercado Livre varejista é reflexo da grande tradição que a Cemig possui no setor elétrico brasileiro, especialmente, neste ambiente. Fomos pioneiros ao lançar o primeiro e-commerce do setor e seguiremos ampliando o acesso ao Mercado Livre com ferramentas digitais e atendimento qualificado”, ressalta.

Além da redução significativa na conta de energia para os clientes varejistas, a Cemig garante aos clientes do Mercado Livre o fornecimento de energia limpa, renovável e rastreável por meio de certificados.

Um bom exemplo dos importantes contratos firmados pela companhia recentemente foi o concretizado com a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) em um contrato que prevê o fornecimento de 4,18 MW médios de energia limpa, renovável e rastreável para três unidades da empresa na região Nordeste.

Programa Sinergia para atrair mais parceiros em todo o país

A Cemig acaba de lançar o Programa Sinergia, uma evolução do seu modelo de parcerias comerciais no Mercado Livre de Energia. A iniciativa chega com uma proposta ainda mais atrativa: remuneração triplicada e 100% do pagamento realizado no ato da assinatura.

O novo programa se inicia com uma fase promocional com condições exclusivas. Um dos principais diferenciais é o pagamento logo após a contratação, garantindo liquidez imediata para os parceiros. Além disso, parcerias exclusivas contam com uma remuneração recorrente durante toda a vigência do contrato de energia do cliente.

“Queremos que o parceiro da Cemig tenha segurança, previsibilidade e retorno imediato pelo seu trabalho”, destaca Sérgio Lopes Cabral.