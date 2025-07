‘Ação Cidadania #TodosPorElas’ reforça compromisso coletivo pelo fim da violência contra as mulheres

Estande do Promuse foi ponto onde mulheres puderam compartilhar histórias e buscar apoio

Com foco no combate à violência de gênero e no fortalecimento da rede de apoio às mulheres, a ‘Ação Cidadania #TodosPorElas – Pelo Fim do Feminicídio’ movimentou o Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas, em Campo Grande, durante o sábado (19). Considerada a maior ação de cidadania já realizada em Mato Grosso do Sul, a iniciativa contou com cerca de 300 serviços gratuitos e 11.652 atendimentos realizados.

Fruto da parceria entre o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Fiems e instituições públicas e privadas, a mobilização integrou atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação, cultura, esporte e lazer. Desde as primeiras horas do dia, moradores formaram filas à espera da abertura dos portões para garantir o acesso aos atendimentos.

Além da prestação de serviços, o evento teve como ponto central a valorização da vida das mulheres e o enfrentamento à violência. No estande do Promuse (Programa Mulher Segura), da Polícia Militar, uma das participantes, que terá sua identidade preservada, compartilhou sua história de superação.

Ela contou que, após se casar com um homem mais velho, passou a sofrer agressões constantes enquanto morava em Cuiabá (MT). Chegou a denunciar o agressor, mas a violência persistiu. A decisão definitiva veio quando percebeu os impactos que aquela situação poderia causar na filha pequena.

“Não queria que minha filha crescesse vendo isso tudo”, contou. “Que muitas mulheres possam ter essa coragem de encerrar o relacionamento e que tenham a consciência do apoio como esse”, acrescentou ela, referindo-se ao acolhimento recebido durante a ação.

A acessibilidade também foi destaque. Rosilene Urbieta, de 45 anos, aproveitou o evento para resolver uma necessidade antiga do sobrinho, Ryan Urbieta, de 19 anos, que é cadeirante e não fala. Eles conseguiram emitir a segunda via do RG sem precisar se deslocar longas distâncias.

“Quando vem o serviço aqui perto fica melhor. Evita ter que pegar ônibus. Ele fica bem agitado sempre quando precisamos fazer algo longe. É bem melhor quando o serviço vem aqui”, relatou Rosilene, aliviada. A equipe do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira esteve no local emitindo documentos.

Mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, a programação também incluiu o Campeonato de Futebol Feminino, realizado pela Fundesporte. Jaqueline Palmeira, de 32 anos, faz parte do time ‘As Aliadas’, composto por mulheres com idades entre 15 e 41 anos da região das Moreninhas.

“Juntar todo mundo também é uma oportunidade para todas as mulheres. No campo ou fora de campo, o lugar da mulher é onde ela quiser”, declarou Jaqueline, que mobiliza as colegas para o treino toda semana.

União de forças e compromisso coletivo

A proposta da ação uniu duas importantes iniciativas: o programa Ação Cidadania, que desde 2013 já percorreu 21 municípios e realizou mais de 240 mil atendimentos; e a campanha #TodosPorElas, idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e ampliar o acesso a direitos, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade.

Representando o governador Eduardo Riedel, a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, reafirmou o compromisso do Governo com políticas públicas efetivas e contínuas que também incluem as crianças e os adolescentes como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência (CEAMCA).

“Precisamos ensinar, desde cedo, às nossas crianças e adolescentes, que a violência contra a mulher não é normal. E é só assim que vamos garantir que nossas meninas cresçam livres, que tenham direito de estudar, trabalhar e ser o que quiserem ser. E que nós, mulheres, possamos seguir reafirmando que não estamos sozinhas, que precisamos, sim, da sociedade ao nosso lado”, finalizou Viviane.

A vice-presidente da Fiems, Cláudia Volpini, destacou a responsabilidade das lideranças em transformar os ambientes em espaços seguros, acolhedores e conscientes.

“Mas o papel não pode se limitar aos muros das nossas organizações. Precisamos ser vozes ativas na sociedade. Afinal, a violência contra a mulher também se manifesta como desemprego, dependência econômica e falta de perspectiva. Por isso, cada vaga de trabalho, cada programa de capacitação que oferecemos, cada mulher que fortalecemos profissionalmente, representa um passo firme no combate ao ciclo da violência”, afirmou.

A idealizadora da campanha #TodosPorElas e coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, desembargadora Jaceguara Dantas, ressaltou o impacto do evento.

“Estamos unindo esforços em prol de uma causa urgente e necessária: o enfrentamento à violência de gênero. Essa união se materializa na oferta de serviços essenciais, fundamentais para o exercício pleno da cidadania e para a inclusão social das mulheres. Nosso objetivo é fazer com que cada mulher atendida aqui hoje possa assumir o protagonismo da sua própria história, rompendo o ciclo da violência e, mais do que isso, garantindo que muitas outras jamais entrem nele”, declarou.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Pedro Kemp afirmou que o enfrentamento à violência contra as mulheres precisa ser contínuo e coletivo.

“Cada um deve assumir sua responsabilidade dentro das atribuições que lhe cabem. Os poderes públicos têm o dever de pensar e implementar políticas públicas de proteção e garantia dos direitos das mulheres. Mas a sociedade civil também precisa se engajar ativamente, pois a principal causa da violência contra as mulheres é a cultura machista ainda enraizada em nossa sociedade”, destacou.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, elogiou a união institucional e a força coletiva da ação.

“A violência contra as mulheres é uma realidade na nossa capital e em todo o Estado. Por isso, quando todos os órgãos se unem no enfrentamento a essa violência, os resultados, com certeza, são mais eficazes e positivos”, ressaltou.

Entre as ações permanentes do Governo do Estado, destacam-se as Salas Lilás, já implantadas em 49 municípios, que oferecem atendimento especializado e humanizado nas delegacias para mulheres em situação de violência e o Promuse (Programa Mulher Segura), desenvolvido em parceria com as forças de segurança, que garante o acompanhamento e o acolhimento contínuo das vítimas.

