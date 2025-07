Samu resgata paciente em local de difícil acesso no Jardim Nova Ipanema – Agência de Notícias

Foto: Reprodução/Samu Sorocaba

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sorocaba atendeu, na tarde desta sexta-feira (18), com apoio do Corpo de Bombeiros, uma ocorrência de resgate de um homem em local de difícil acesso numa residência no Jardim Nova Ipanema, na zona norte da cidade.

O homem, com transtorno psiquiátrico, passou mal e ficou preso em um espaço estreito no teto da casa demandou perícia e habilidade dos socorristas. O paciente foi encaminhado estável para a UPA Norte.