Profissionais de Ubatuba podem se inscrever na Prova Nacional Docente 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que estão abertas as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), avaliação criada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O cadastro pode ser feito até 25 de julho e a prova deve ser aplicada no dia 26 de outubro.

A PND tem como objetivo auxiliar estados e municípios na seleção de professores qualificados para a educação básica, contribuindo para a valorização da formação docente e incentivando concursos públicos no setor. O exame poderá ser utilizado como critério adicional em processos seletivos, conforme o edital de cada seleção. Os participantes também poderão utilizar os resultados para autoavaliação e continuidade da formação profissional.

Em Ubatuba, professores e futuros professores que pretendem ingressar ou ampliar sua atuação por meio de concursos públicos devem se inscrever pela plataforma https://pnd.inep.gov.br/pnd. A taxa de inscrição é de R$ 85, com pagamento até 31 de julho. Estudantes concluintes do Enade das Licenciaturas 2025 serão inscritos automaticamente e estão isentos da taxa. A prova será aplicada em municípios definidos pelo Inep, com locais e horários divulgados posteriormente no cartão de confirmação.

Na Capital do Surfe, duas serão as escolas cedidas pelo município ao Governo Federal para a realização da prova: EM Padre José de Anchieta, localizada no Silop, e a EM Gov. Mario Covas, no Ipiranguinha.

A área de inscrição e mais informações estão disponíveis aqui.

EDITAL PND