Prefeitura inicia grandes obras contra enchentes em Realengo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto do piscinão que será construído em Realengo – Reprodução

A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, iniciou, neste sábado (19/7), um conjunto de grandes obras contra as enchentes para a região de Realengo, na Zona Oeste. Será implantado um novo sistema de drenagem para mitigar os transtornos causados por alagamentos em dias de muita chuva no bairro.

Dentro do programa haverá a construção de um reservatório contra enchentes para a região, com aproximadamente 20 milhões de litros de água. Até o momento, o montante a ser investido será de cerca de R$ 123,5 milhões, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, que coordena o programa Novo PAC, e da Caixa Econômica Federal.

– Conseguimos recursos com o Governo Federal para resolver os três principais problemas de alagamento na cidade: Jardim Maravilha, Bacia do Rio Acari e Realengo. Quando se inicia a obra não quer dizer que o problema acaba, mas começamos a minimizar esses problemas. Fico muito feliz de dar essa resposta a uma região tão importante como Realengo. Já fizemos o Parque Realengo, que será ampliado, e vamos continuar investindo muito nas áreas da cidade que mais precisam – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Representando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, ressaltou a importância da parceria da Prefeitura do Rio com o Governo Federal.

– A Prefeitura tinha esse projeto planejado, pronto e, quando surgiu a oportunidade de aportamos o recurso, nós aprovamos. Agora estamos migrando essa obra para o PAC, o que garante que não teremos nenhum problema orçamentário. Aqui as reclamações são constantes, de quando começa o verão e as chuvas, vem a agonia. Ficamos muito felizes de, junto com a Prefeitura, iniciar essa grande intervenção.

Nesta etapa, a Rua Bernardo de Vasconcelos, a Avenida Santa Cruz, algumas transversais e um trecho do Rio Catarino serão beneficiados com a drenagem.

Com as obras, uma segunda galeria será construída para as águas do Rio Catarino, reforçando a capacidade de escoamento do rio. Essa galeria auxiliar será implantada sob as ruas Barão do Triunfo, Petrópolis, Baião e Travessa do Imperador. No total, mais de cinco quilômetros de novas galerias pluviais serão implantados na região.

O volume do piscinão de Realengo equivale a 20 mil caixas d’água de mil litros, tendo uma capacidade maior do que o piscinão da Praça da Bandeira. A construção servirá para conter as águas do Rio Piraquara, que também será desassoreado. Ao todo, o projeto beneficiará cerca de 205 mil moradores do bairro, segundo dados do último Censo.

– Essa é uma obra fundamental. Quando falamos de enchentes, falamos de perdas, memórias ruins. E quando implementamos esses programas de contenção de enchentes, estamos dando segurança para as pessoas viverem nesses locais. São obras de reformulação dos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem dos rios e também da implantação dos famosos piscinões. Que deram certo na Praça da Bandeira e na Grande Tijuca e estamos trazendo para Realengo – disse o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Parque Realengo

A Prefeitura do Rio inaugurou há um ano, na mesma região, o Parque Realengo Jornalista Susana Naspolini. Inspirado no Gardens By the Bay, de Singapura, o espaço público de 76 mil m² não só oferece infraestrutura completa voltada para lazer, esporte e convivência, mas também apresenta soluções inovadoras para adaptação às mudanças climáticas, como ilhas de calor e enchentes. Foram plantadas 3.700 novas árvores em uma área equivalente a nove campos de futebol oficiais. O local também conta com um sistema de captação e armazenamento de água da chuva, com reservatórios que ajudam a mitigar alagamentos e permitem o reaproveitamento da água para irrigação dos jardins e limpeza de sanitários.

Interdições no tráfego de veículos e desvios

A partir deste sábado, a CET-Rio fará intervenções viárias na região para viabilizar as obras. A primeira intervenção ocorrerá na Rua do Imperador, que será totalmente interditada no trecho entre a Rua Bernardo de Vasconcelos e a Avenida Santa Cruz. Durante esse período, o tráfego será desviado para a Rua Lomas Valentinas.

Já na segunda-feira (21/7), as obras avançam para a Avenida Santa Cruz, no trecho entre a Rua Marechal Soares de Andrea e a Estrada General Canrobert Pereira da Costa. Neste local, será interditada apenas a faixa de rolamento da esquerda da via, sem a necessidade de desvio do tráfego, com o fluxo de veículos pela faixa liberada ao trânsito.

Será instalada sinalização específica em toda a região para orientar os motoristas quanto às alterações. Agentes da CET-Rio e operadores de tráfego estarão no local para monitorar as condições do trânsito e garantir a fluidez viária.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

A CET-Rio recomenda aos motoristas que, se possível, evitem a região impactada com prioridade de utilização das rotas alternativas com atenção às orientações dos agentes de trânsito e da sinalização implantada.