Prefeitura e Governo do Estado assinam acordo para garantir integração entre sistemas de bilhetagem – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Modelo do validador do novo sistema de bilhetagem digital – Beth Santos/Prefeitura do Rio

A secretária municipal de Transportes (SMTR), Maína Celidonio, e a secretária estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), Priscila Sakalem, assinaram, nesta sexta-feira (18/7), um termo de cooperação técnica para garantir a efetividade do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

O convênio formaliza o compromisso de integração entre os sistemas municipais e estaduais de transporte, assegurando o direito do passageiro que realiza viagens entre diferentes municípios.

Com o acordo, a Prefeitura dá um passo para, no futuro, retirar os validadores da Riocard dos transportes municipais e consolidar o uso exclusivo do novo sistema digital do Jaé em modais sob sua gestão, sem comprometer o acesso aos subsídios tarifários oferecidos pelo Estado. Dessa maneira, o Jaé poderá ser aceito também nos modais de transporte estadual.

A cooperação prevê ainda o compartilhamento de dados, transparência nos fluxos financeiros e mecanismos técnicos para permitir a integração tarifária entre os dois sistemas, respeitando a política pública vigente de modicidade tarifária e direito à mobilidade.