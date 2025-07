População aproveita Dia D de Multivacinação para se proteger contra Influenza e outras doenças

A população de João Pessoa procurou as salas de imunização, neste sábado (19), para aderir à campanha do Dia D de Multivacinação, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O foco da campanha foi a imunização contra a Influenza, com objetivo de aumentar a cobertura vacinal na cidade, mas estiveram à disposição para atualização da caderneta de vacinação todos os imunizantes ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além das vacinas contra Covid-19, HPV e dengue, destinadas a públicos específicos.

A estrutura da campanha mobilizou as unidades de saúde da família (USFs), o Centro Municipal de Imunização, localizado na Torre, e mais três pontos móveis: Home Center Ferreira Costa, Shopping Tambiá e Shopping Sul. O fisioterapeuta Mateus Fernandes aproveitou a campanha para receber a vacina contra o vírus Influenza. “Eu já estou vacinado contra a Covid-19 e agora estou protegido contra o vírus da gripe também”, contou ele, que elogiou a rapidez no atendimento. “Saio muito satisfeito”, finalizou.

A radialista Janaína Muzi também está imunizada contra o vírus da gripe. “Eu vim na loja para fazer uma compra, mas como vi a movimentação da campanha, aproveitei a oportunidade. É muito importante nos protegermos contra doenças. Algumas das vacinas disponíveis no SUS são caras, então, se há aplicação gratuita em diversos pontos da cidade, devemos aproveitar”, destacou.

A campanha contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em âmbito municipal, para ampliar a cobertura vacinal do Município, considerando que a vacina é um direito de todos e um dever do poder público assegurar seu acesso.

Continuidade – A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de julho com o objetivo de atingir a meta de 90% de cobertura entre os grupos prioritários – idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. A partir da próxima segunda-feira (21), o imunizante estará disponível apenas para o público-alvo, conforme recomendação de nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

No que se refere à imunização contra a Influenza, o índice municipal é de 21,89% entre os grupos prioritários. A média nacional é de 44,57% do público-alvo e a estadual, de 44,75%. Em João Pessoa, entre os grupos prioritários, os idosos são o público com maior adesão à vacinação contra Influenza, com 24,65% de pessoas vacinadas. Crianças representam 23,59% e gestantes, 15,66%.

A Gerência de Vigilância Epidemiológica destaca a importância da imunização ante as notificações para síndrome gripais: 22.067, de janeiro a julho deste ano. Do total, 412 foram confirmados para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 63 óbitos.

Prevenção – O chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino, enfatizou que a vacinação é ferramenta essencial de saúde pública que contribui para a prevenção de doenças, conferindo uma proteção coletiva. Além disso, a vacina reduz o número de internações e de doenças com complicações graves.

Os agentes comunitários de saúde (ACS) fazem um trabalho de busca ativa para ampliar a cobertura vacinal em João Pessoa a partir de uma comunicação direta e direcionada junto à população assistida pelas equipes de saúde da família. A Prefeitura também vacina em domicílio pessoas acamadas (restritas ao leito) que não podem ir a um ser serviço de saúde. Para ter acesso, é preciso agendar pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.