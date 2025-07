Loucura Suburbana celebra 25 anos de história com exposição no Centro Cultural Futuros – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A mostra reafirma o bloco como patrimônio da saúde mental no Rio. Foto: PAMELA_PEREZ

A partir de sábado (19/07), o Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, parte integrante do vínculo entre saúde e cultura do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, apresenta uma exposição que celebra os 25 anos de sua trajetória. Composta por mais de 250 itens, entre desenhos, pinturas, documentos, adereços, bonecos, estandartes, fantasias, fotografias e vídeos, a mostra reafirma o bloco como patrimônio imaterial da saúde mental no Rio de Janeiro.

A exposição evidencia a importância cultural, pedagógica e política não apenas do bloco, mas também das ações do Ponto de Cultura Loucura Suburbana: Engenho, Arte e Folia, indo além dos tradicionais desfiles que acontecem no bairro do Engenho de Dentro, sempre na quinta-feira que antecede o carnaval, e destacando seu papel fundamental na Reforma Psiquiátrica e na Luta Antimanicomial.

A mostra é fruto de um processo de pesquisa e curadoria assinado por Izabela Pucu, em colaboração com a equipe do Loucura Suburbana, com a coordenadora Ariadne Mendes e o médico e artista Lula Wanderley. Estará em cartaz de 19 de julho a 14 de setembro, das 11h às 20h, no Centro Cultural Futuros – Arte e Tecnologia, no bairro do Flamengo.