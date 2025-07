GCM recolhe três motos irregulares durante patrulhamento na Zona Norte – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo na região da Zona Norte da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recolheu três motocicletas irregulares na manhã desta sexta-feira (18). Duas delas foram localizadas no Jardim São Marcos e uma no Parque das Laranjeiras.

O primeiro caso foi às 8h20, na Rua José Bueno de Camargo, no Jardim São Marcos, em que foram apreendidas uma Susuki AN12 e uma Yamaha YBR-125 Factor, ambas de cor preta. A equipe em patrulhamento avistou dois suspeitos nas motos, acessando um caminho de terra e em direção à área verde. Ao notarem a presença da viatura, abandonaram os veículos e correram para a mata, não sendo possível a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi identificado que uma das motocicletas estava com o licenciamento vencido desde o ano de 2015. A outra, com documentação em dia, foi abandonada sobre a calçada. Depois de elaborados os autos de infração correspondentes, os veículos acabaram recolhidos ao pátio de apreensão.

O segundo caso foi registrado pouco antes do meio-dia, no Parque das Laranjeiras. Uma guarnição da GCM fazia patrulhamento pela Avenida Ulysses Guimarães, quando uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, passou por eles e foi abordada. O veículo estava com o licenciamento vencido desde 2018 e tinha mais de 100 multas registradas, com dívida total que passa de R$ 17 mil.