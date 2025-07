Final de semana esportivo reforça protagonismo de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba vive mais um final de semana de atividades esportivas, com competições dentro e fora da cidade envolvendo atletas locais em diferentes modalidades. As ações que movimentam o município servem de referência no incentivo ao esporte e revelação de talentos.

“Essa constância de atividades no calendário esportivo mostra que Ubatuba está viva no cenário estadual e nacional. Seja nas ondas, na pista ou na piscina, nossos atletas levam o nome da cidade com orgulho e dedicação”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Taça Brasil de surfe segue com fases decisivas em Itamambuca

A Praia de Itamambuca recebe a terceira etapa da Taça Brasil de Surfe CBSurf 5000 Ubatuba Pro. O evento reúne mais de 170 atletas de diversas regiões do país em busca de pontos no ranking nacional e vagas para o circuito Dream Tour. As baterias finais acontecem até domingo, 20, com destaque para os principais nomes da competição nas categorias masculina e feminina.

Campeonato Municipal de Skimboard e Disco agita a Praia da Sununga

Nos dias 19 e 20, das 8h às 17h, a Praia da Sununga, na região sul da cidade, recebe a primeira etapa do Campeonato Municipal de Skimboard e Disco. A iniciativa é da Associação Ubatuba de Skimboard e Disco (Auskim), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Associação Ubatuba de Surf (AUS).

O evento contará com categorias Profissional, Amador, Iniciante, Petit e Disco (Sonrisal), com disputas no feminino e masculino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente por e-mail ou presencialmente no dia do evento.

Ubatubenses disputam Campeonato Brasileiro de Apneia Indoor no Pará

Seis atletas de Ubatuba participam da 12ª edição do Campeonato Brasileiro de Apneia Indoor, que ocorre nos dias 18 e 19, em Belém (PA). Organizado pela AIDA Brasil, o evento é um dos mais importantes do país e testa a técnica, o controle da respiração e a resistência dos competidores.

As disputas acontecem em piscina e envolvem três modalidades:

Apneia Estática (STA) – o atleta permanece submerso o maior tempo possível;

Apneia Dinâmica sem Nadadeiras (DNF) – deslocamento na piscina com movimentos corporais;

Apneia Dinâmica com Bialetas (DYNB) – uso de nadadeiras longas para percorrer maiores distâncias.

Outras participações pelo país

Além das atividades locais, atletas de Ubatuba também participam de campeonatos em outras cidades. Destaque para competição de skate na cidade e participação da Semana de Vela de Ilhabela.