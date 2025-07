Equipe da Prefeitura acompanha obras de travessia sobre córrego na Vila Rica e Jardim Mathilde – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

Uma equipe da Prefeitura de Sorocaba acompanhou, na manhã desta sexta-feira (18), as obras de substituição de duas travessias sobre o córrego, sendo uma delas na Vila Rica e outra no Jardim Mathilde, ambas na Zona Leste da cidade.

As obras, que têm prazo de entrega entre 90 e 120 dias, são realizadas em parceria com a iniciativa privada, por meio de medida mitigadora, com valor de R$ 2,5 milhões. Elas consistem na troca de tubulações sob as pontes, da mesma forma como foi feito em outra travessia nas imediações, mais exatamente na Rua João Guariglia, entregue em junho de 2023.

“O Saae/Sorocaba entendeu a importância dessas obras. Elas estão entre as prioridades, por causa do volume de água que se acumula ali em decorrência de chuvas intensas. Com essas intervenções vamos conseguir atender as demandas desta região”, disse o prefeito Rodrigo Manga, presente no local.

Neste momento, ocorre a demolição da primeira travessia, na Rua Marcello Scotto, na confluência com a Avenida Engenheiro Carlos Spanghero. Após a conclusão, as equipes iniciarão a limpeza do local para preparação da base, que receberá 40 aduelas de concreto armado, cada uma medindo 3,5 metros de largura, por 2,5 metros altura e um metro de comprimento.

Já os trabalhos na travessia da Rua Elza Salvestro Bonilha estão previstos para início em agosto, começando também pela demolição. Nesse ponto, serão instaladas 100 aduelas. Cada peça tem peso aproximado de 10 toneladas e será instalada por meio de guindaste hidráulico, depois de concluída a preparação da base de sustentação.

Durante as obras, os trechos permanecem momentaneamente interditados para o trânsito de veículos. A recomendação aos motoristas, que precisarem trafegar nas imediações, é utilizar a ponte da Rua João Guariglia.

Na ocasião, a Secretaria da Mulher (Semul) levou aos munícipes o “Aulão Solidário”, além da presença dos alunos de escola de Enfermagem parceira do Poder Público, viabilizando aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde.

Também estiveram presentes, durante a vistoria, o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça; os secretários municipais Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade); Lucas Pedrozo (Comunicação); Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária); Darwin de Almeida Rosa (Serviços Públicos e Obras); João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana); Ana Cláudia Fauaz (Cidadania); Evandro Bueno (Gabinete Central e Ouvidoria Municipal); Bruno Santana (Desenvolvimento Econômico); Maurício Campanati (Planejamento e Desenvolvimento Urbano); além do comandante-geral da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Davi Dutra, e os vereadores Alexandre da Horta, Cristiano Passos e Rogério Marques.