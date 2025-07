Complexo do Lins recebe ação especial de limpeza com 230 garis – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover ambientes mais limpos e saudáveis – Divulgação

A Subprefeitura dos Grandes Complexos, em parceria com a Comlurb, promoveu, neste sábado (19/7), uma grande operação de limpeza e manutenção no Complexo do Lins. A ação beneficiou, nessa primeira fase, as comunidades Cachoeira Grande, Santa Terezinha, Gambá, Boca do Mato e Barão de Santo Ângelo.

Mais de 230 garis, além de equipes da Subprefeitura dos Grandes Complexos, foram mobilizados para realizar uma série de serviços, como roçada, capina, varrição, remoção de resíduos, limpeza de canaletas e de ralos. Essa iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover ambientes mais limpos e saudáveis.

Após a conclusão dos trabalhos nessas cinco primeiras comunidades, as equipes atuarão, na segunda fase, no Morro do Amor, Barreira do Lins, Joaquim Méier, Morro do Encontro, Cotia e Vacaria. A terceira etapa contemplará as comunidades do Barro Vermelho, Vila Cabuçu, Barro Preto, Árvore Seca, Barquinha e Cachoeirinha.

O planejamento de toda a ação foi realizado em conjunto com os presidentes das associações de moradores do Complexo do Lins.