Comlurb inaugura mais três ecopontos: Mangueira, Conjunto Bandeirantes e Morro do Banco – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A cidade passará a contar com 67 ecopontos instalados desde 2022 – Divulgação

A Comlurb lança nos próximos dias três novos ecopontos: Jupará, na Mangueira, neste sábado (19/7); Conjunto Bandeirantes, na Barra/Jacarepaguá, na segunda-feira (21/7); e Morro do Banco, em Itanhangá, na quarta-feira (23/7). Assim, a cidade passará a contar com 67 ecopontos instalados desde 2022. A Mangueira ainda vai receber 60 contêineres de 1.200 litros instalados em 30 pontos de coleta participativa. O lançamento na Mangueira contará com a animação do grupo Chegando de Surpresa, formado por garis que usam a música e a dança nas ações de conscientização. Os locais escolhidos para a instalação de ecopontos são especialmente comunidades e regiões que registram mais áreas críticas de descarte irregular. Eles ajudam na ordenação dos resíduos e no controle de vetores, trazendo mais qualidade de vida aos moradores e melhoria da saúde pública.

O Ecoponto Jupará contará com duas caixas compactadoras (15m³) para recebimento de lixo domiciliar e outras duas menores (5m³) para entulho, galhadas e bens inservíveis. Já no Conjunto Bandeirantes, serão uma caixa compactadora de 15m³, três com capacidade de 5m³, além de uma caçamba de 30m³. O Ecoponto Morro do Banco terá uma caixa compactadora de 15m³ e outra de 5m³. Os locais vão funcionar diariamente das 6h às 18h para atender as comunidades. Além desses três, só este ano, a Comlurb já lançou outros três ecopontos: São Carlos, no Estácio, Vila dos Sonhos, no Caju, e Biquinha, no Vidigal.