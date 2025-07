Com 4 minutos e 56 s submersa, Luciana Santos é campeã brasileira de apneia estática – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A atleta de Ubatuba, Luciana Santos, é a mais nova campeã brasileira de Apneia Estática (STA). O título veio nesta sexta-feira, 18, durante a 12ª edição do Campeonato Brasileiro de Apneia Indoor, realizada em Belém, no Pará. O evento, promovido pela AIDA Brasil (Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia), reúne os principais atletas do país em provas disputadas em piscina (águas confinadas).

Luciana se destacou no primeiro dia de competição ao permanecer 4 minutos e 56 segundos submersa, alcançando a melhor marca da prova e garantindo o título nacional na categoria.

“Estou muito feliz com o resultado dessa primeira prova. Consegui melhorar meu recorde pessoal e pretendo treinar mais para quebrar a barreira dos 5 minutos. Agradeço ao apoio da Prefeitura de Ubatuba, ao secretário de Esportes Saulo Souza, ao Ubatuba Iate Clube, à equipe Toca do Mero e a todos os alunos e amigos que torceram e sempre me incentivam. Esse título é de Ubatuba! Gratidão”, declarou Luciana após a confirmação do título.

Luciana Santos se destaca em outras categorias

Conquistou Brasileiro de Aquathlon em 2019, garantindo vaga para o Mundial em Almere, Holanda, que foi realizado em 2020.

A competição avalia os atletas em três modalidades distintas: