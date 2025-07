Circulador Cultural apresenta grupo senegalês Guiss Guiss Bou Bess e DJ Vinny neste domingo

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza mais uma edição do projeto Circulador Cultural neste domingo (20), na Casa da Pólvora. As atrações são o DJ Vinny, que fará a abertura do evento com muita música eletrônica, e o grupo franco-senegalês Guiss Guiss Bou Bess. O evento tem início a partir das 16h.

“É um momento muito especial realizar este Circulador Cultural na Casa da Pólvora, um evento que já tem uma história e uma permanência neste nosso equipamento cultural, sobretudo, porque conseguimos articular essa ideia, esse conceito muito importante para a Funjope e para a Prefeitura de João Pessoa, que é trabalhar a diversidade, a multiplicidade de culturas”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O ambiente da Casa da Pólvora, conforme avalia o diretor, é muito agradável, onde a juventude pode se encontrar e experienciar uma música de qualidade.

“É muito significativo que façamos essa festa na Casa da Pólvora a partir de um encontro bonito que nós tivemos com o músico Chico Correa, a quem agradeço muito. Ele tem dado uma contribuição muito grande à estética e à musicalidade da Paraíba e do Brasil. Vamos promover esse show de forma intensa, articulando, inclusive, a música eletrônica com o DJ Vinny. O público que está acostumado a frequentar a Casa da Pólvora vai ter ali um momento realmente muito especial”, acrescenta.

A chefe da Casa da Pólvora, Ana Maia, ressalta que há um grande resgate de todas as culturas na gestão do prefeito Cícero Lucena e do diretor Marcus Alves, tanto no que diz respeito aos artistas locais, nacionais e internacionais, como é o caso da banda Guiss Guiss Bou Bess.

“Neste final de semana, com essa iniciativa do Circulador Cultural, a Casa da Pólvora vai bombar porque vamos ter essa banda francesa que respeita cada música, cada código, enfim, tem todo um diferencial. É uma super banda”, comenta. Ele destaca ainda que o Centro Histórico está renascendo e a cidade antiga está revivendo em função de toda movimentação que a gestão tem feito com os eventos. “A Funjope hoje é reconhecida no Brasil. Nossa cultura cresceu e se diferenciou em todos os seus aspectos, como música, teatro, cinema, artes visuais”.

Guiss Guiss Bou Bess – O trio franco-senegalês Guiss Guiss Bou Bess, formado em 2016, é resultado da colaboração entre o cantor e percussionista Mara Seck, herdeiro da linhagem do saber tradicional do tambor senegalês, o produtor francês Stéphane Costantini e o percussionista Aba Diop, referência da nova geração.

Seus integrantes fazem uma mistura vibrante dos tambores com a tradição do Senegal e um toque de música eletrônica. Criado em Dakar, o Guiss Guiss Bou Bess desenvolve um ritmo único, o electro-sabar. O grupo, inclusive, tem um afeto especial pelo Brasil. Em 2022, produziu o álbum Sénébrésil numa parceria com o produtor e músico brasileiro Chico Correa.

O grupo Guiss Guiss Bou Bess está realizando uma turnê pelo Brasil desde o início do mês de julho. Já passou pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Manaus, São Paulo, e segue ainda para Recife, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Salvador e Fortaleza.

DJ Vinny – O DJ Vinny afirma que sua expectativa é sempre muito grande para participar desse circuito de apresentações realizado pela Prefeitura de João Pessoa e pela Funjope. “Nele, eu consigo mostrar minha arte com liberdade. Ao mesmo tempo, posso incluir, na pegada de DJ, músicas locais a exemplo de versos de Jessier Quirino, de Lukete. A galera pode esperar algumas coisas desse tipo”, comenta.

O estilo específico de música eletrônica que o artista vai tocar é afro house e melódico, vertentes da house music, mas também com uma puxada que remete a algo nacional, do Nordeste e também da Paraíba. Além disso, ele garante que o público pode esperar um pôr do sol com muita música de qualidade, groove e música clássica também.

“Conheço o projeto e acho super interessante a miscigenação que é feita na escolha dos artistas, com repertórios diferentes e valorizando a cultura local. São públicos diferentes e acho isso uma coisa maravilhosa que a equipe da Funjope faz aqui em João Pessoa”, elogia o DJ Vinny.