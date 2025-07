44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba tem entrada gratuita e ação especial para pessoas com deficiência ou TEA dia 24 de julho

A 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família oferece, na próxima quinta-feira (24), das 18h30 às 21h, um ambiente inclusivo para que pessoas com deficiência ou TEA (Transtorno do Espectro Autista) igualmente possam aproveitar as atrações, de maneira acolhedora e confortável.

Durante o período, o volume e a iluminação do recinto da Festa Julina serão reduzidos, com menos estímulos visuais e sonoros, e dos brinquedos desligados, justamente para não causar algum incômodo a crianças, jovens e adultos com TEA.

A iniciativa de inclusão social e integração garante que o público possa aproveitar o Parque de Diversões com brinquedos como roda gigante, carrossel, trenzinho e muito mais, de forma gratuita. Além disso, a entrada no recinto do evento, neste dia, também é gratuito.

Promovida pela Afejubes, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, a 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba acontece até o dia 3 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados e domingos, das 13h à 0h. Mais informações podem ser obtidas pelo site: http://julinadesorocaba.com.br/; pela rede social oficial do evento: @festajulinasorocaba ou, ainda, pelas redes sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba).