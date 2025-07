Turismo internacional cresce 52,1% no primeiro semestre de 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro recebeu 6,8 milhões de visitantes, no primeiro semestre de 2025. Foto: MARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

O turismo só cresce no Rio de Janeiro. A cidade recebeu 6,8 milhões de visitantes no primeiro semestre de 2025, 20% a mais que no mesmo período do ano anterior. Como em 2024, o maior crescimento foi dos turistas estrangeiros: 1,2 milhão de visitantes, representando aumento de 52,1%. No turismo doméstico a variação positiva foi de 14,7%, com 5,6 milhões de visitantes.

Esses índices estão bem acima do observado no mesmo período de 2024, em comparação a 2023. Naquele período, o aumento total de turistas nacionais e internacionais foi de 5,5% (9,1 milhões de visitantes), com crescimento puxado pelo aumento de 9,3% de turistas estrangeiros (714,8 mil em 2024, contra 653,8 mil em 2023), e também de 5,1% do turismo doméstico (8,4 milhões em 2024, contra 7,9 milhões em 2023).

Os números são do Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), com dados coletados pela ferramenta GeoData, que permite conhecer a origem e a movimentação dos turistas com base no sinal de celular apurado em seu deslocamento pela cidade.

Crescimento em todos os mercados

O Observatório registrou crescimento significativo no período, com ampliação consistente em todos os mercados emissores de turistas, dos vizinhos sul-americanos a países de Europa, América do Norte, Ásia e Oceania. A Argentina continua sendo o principal fonte de turistas para o Rio, com 398.834 visitantes entre janeiro e julho, número 42,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Em segundo lugar, o Chile teve crescimento de 59,1% (210.168 turistas); em terceiro vêm os Estados Unidos, com aumento de 54,4% (128.408). Já a França aparece em quarto lugar, com 58.379 visitantes, mas foi um dos que mais cresceram: registrou 77,9% de aumento.

Também chama a atenção o crescimento registrado pela emissão de turistas da Colômbia, que aparece em quinto lugar, com 35.219 visitantes e variação positiva de 78,6%; e de Portugal, em sexto, com 32.032 turistas e aumento de 101,3%.

Entre os demais países da Europa, a Itália se destaca, com mais do que o dobro no aumento do fluxo: 115%, com 15.337 visitantes, ante 7.132 no ano anterior. Outros países com crescimento significativo na Europa foram Alemanha (85,6%) e Reino Unido (84,3%).