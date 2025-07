Teatro Municipal de Ubatuba recebe shows e promove artistas locais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A programação cultural do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto neste fim de semana reúne duas apresentações com artistas locais, reforçando o incentivo à produção artística da cidade.

Nesta sexta-feira, 18, às 20h, o grupo instrumental Ybytu se apresenta gratuitamente e o concerto marca o encerramento do projeto “Ybytu de Norte a Sul”, que levou música instrumental e atividades formativas a escolas públicas de Ubatuba durante o mês de junho. Os ingressos devem ser retirados gratuitamente pelo site megabilheteria.com.

Formado em 2023, o grupo é composto por Alice Carvalho (clarinete), Mark Andrade (bateria), Melina Cabral (percussão), Pablo Feiguin (saxofone), Pedro Pecher (piano) e Tomás Bastos (baixo), com produção de Carol Garcez. As ações do projeto ocorreram nas escolas municipais EM Manoel Alves dos Santos (Sertão do Ubatumirim), EMRenata Castilho da Silva (Saco da Ribeira) e EM Maestro Pedro Alves de Souza (Figueira), e foram viabilizadas com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart.

Já no sábado, 19, também às 20h, o local recebe o show “Eu sou porque nós somos”, da artista Talia Armani. Inspirado na filosofia africana Ubuntu, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a construção da identidade individual a partir da convivência com o outro. A apresentação combina música e narrativa, com repertório de canções da MPB. Os ingressos estão disponíveis para compra no site megabilheteria.com.

Ambas apresentações integram a agenda cultural da cidade que tem o apoio da Fundart. “Essa é uma maneira de promover a valorização da cultura e de artistas locais, democratizando o acesso da população às diversas maneiras de arte, como shows, dança e muito mais”, frisou a presidente da Fundart, Thaila Brito.