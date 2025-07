Raffa Torres se apresenta na 159ª Festa do Divino, em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A 159ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Ubatuba recebe, nesta sexta-feira, 18, o cantor Raffa Torres, com apresentação marcada para as 22h, na Praça da Matriz. O evento tem apoio da Prefeitura de Ubatuba por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) e integra a programação cultural da festividade.

Com trajetória marcada por composições de destaque e presença nas principais plataformas de música do país, Raffa Torres é autor e intérprete de sucessos como “Libera Ela”, “A Vida É Um Rio”, “Moça do Caixa” e “Alô Ex-Amor”. Natural de Ibiporã (PR), o artista iniciou a carreira como compositor, tendo músicas gravadas por nomes como Jorge & Mateus, Luan Santana, Simone & Simaria e Henrique & Juliano, antes de se lançar como cantor solo.

A apresentação deve contar com grande público no centro da cidade, atraindo fãs e visitantes para acompanhar um repertório que mistura romantismo e elementos da música sertaneja e pop.

Além dos shows, a Festa do Divino também promove uma programação religiosa e tradicional, reunindo fiéis e comunidade ao longo de toda a semana. No domingo, 20 de julho, será realizado o tradicional show de prêmios, um dos momentos mais aguardados da festa.