Prorrogadas as inscrições para o projeto “Férias Nutritivas” garantindo alimentação a alunos da rede municipal durante o recesso escolar

Foram prorrogadas até sexta-feira (18) as inscrições para o projeto “Férias Nutritivas”, que vai proporcionar, merenda escolar para alunos da rede municipal de ensino, durante o período de recesso escolar. O projeto é promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), em uma ação voltada aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir a continuidade da alimentação escolar para os alunos da rede municipal, mesmo fora do período letivo.

As refeições serão servidas das 11h às 12h, em sete escolas municipais, estrategicamente distribuídas, em diversas regiões da cidade:

• CEI 28 “Rauldinéia Esteves Machado” – Parque São Bento

• E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego” – Herbert de Souza

• E.M. “João Batista Larizzatti Junior” – Altos do Ipanema

• E.M. “Prof. Oswaldo de Oliveira” – Éden

• E.M. “Ronaldo Campos de Arruda” – Jardim Josane

• E.M. “Prof. Walter Carretero” – Ana Paula Eleutério

• E.M. “Avelino Leite de Camargo” – Jardim Nova Esperança

Poderão participar alunos do Ensino Fundamental regularmente matriculados, acompanhados por um responsável.

As inscrições ficarão abertas até as 17h de sexta-feira (18), pelo link: https://escola-familia.sorocaba.sp.gov.br/ferias-nutritivas/inscricoes

As vagas são limitadas: 50 alunos por escola.

Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a inclusão, segurança alimentar e cuidado com as famílias, assegurando alimentação saudável mesmo durante as férias escolares.