Prefeitura de Sorocaba anuncia melhorias na Praça Dona Etelvina Vieira de Miranda, no Jardim Abatiá – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), anunciou, na tarde desta sexta-feira (18), melhorias na Praça Dona Etelvina Vieira de Miranda, entre as ruas Hidalina Maria de Jesus Silva e Hélio de Meira, no bairro Jardim Abatiá.

Além da revitalização da área pública, será feita a implantação de piso aramado na quadra poliesportiva existente no local. O investimento, no valor de aproximadamente R$ 90 mil, vem de emenda impositiva do então vereador Rodrigo do Treviso. A obra está a cargo da empresa DCA Engenharia e Construções, sob supervisão da Serpo. Também estão previstos limpeza e regularização do terreno, reforma completa do alambrado da quadra e paisagismo.

“Esta é uma solicitação já antiga dos moradores desta região e, agora, com a parceria da iniciativa privada, estamos conseguindo dar início à obra, que vai ampliar as opções de lazer das famílias, contribuir para a qualidade de vida dos moradores e, ainda, valorizar os imóveis locais”, afirmou o prefeito Rodrigo Manga.

Também estiveram presentes o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; da Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Sérgio Barreto; da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; o secretário do Gabinete Central (SGC) e ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno a secretária da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares; além do vereador Cláudio Sorocaba e da líder comunitária Jack Sardi.

Na ocasião, também foram oferecidos à população serviços de aferição de pressão e exames de glicemia, sob a orientação da Secretaria da Saúde (SES), e ainda, uma aula de ginástica e dança, proporcionada pela Secretaria da Mulher (Semul), em parceria com a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).