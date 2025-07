Ônibus do City Tour é atração na 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Setur

O ônibus do City Tour, agora equipado com iluminação externa em LED, é uma das atrações na 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba. Interessados de todas as idades querem saber o que é oferecido durante o passeio, que é gratuito e promovido pela Secretaria do Turismo (Setur). O objetivo da iniciativa é manter viva a história da cidade, por meio da divulgação de pontos turísticos, históricos e culturais.

O comerciante sorocabano José Carlos Ramos aproveitou a visita à festa para saber sobre o City Tour, na quarta-feira (16). Entusiasta e grande defensor de Sorocaba, o morador da Vila Hortência conheceu o interior do ônibus e prometeu estar no próximo City Tour, com os netos, e contribuir com dicas e curiosidades históricas da ‘terra rasgada’.

“Eu, que até já briguei com vizinho para defender minha cidade, tenho 68 anos e conheço ela muito bem. Mas achei interessante fazer esse passeio, pois antes não tinha isso por aqui. Quero prestigiar Sorocaba, passando por lugares que gosto e relembrar daqueles que faz tempo que não visito”, contou José Carlos.

A atração teve início em abril deste ano e é um sucesso de público. “O passeio já atendeu mais de 600 participantes, esgotando as vagas semanalmente”, conta o secretário do Turismo, Hudson Pessini. “Inclusive tivemos, no último mês, a presença de alguns visitantes de Manaus, no Amazonas, e do Estado do Ceará, o que demonstra o interesse das pessoas pela história de Sorocaba, que é muito rica”, destacou.

Por conta da exposição na Festa Julina, o City Tour retornará no dia 9 de agosto aos passeios. Informações sobre as próximas saídas podem ser obtidas na Casa do Turista – sede da Setur – localizada na Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50, no bairro Santa Rosália, ou pelo whatsapp (15) 3233-2043. As inscrições são feitas via internet, todas as segundas-feiras, por meio do site www.turismo.sorocaba.sp.gov.br, com vagas limitadas.

Por sua vez, promovida pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, a 44ª Festa Julina acontece de quarta a sexta-feira, das 18h30 à 0h, e aos sábados e domingos, das 13h à 0h, até o dia 3 de agosto, no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista.