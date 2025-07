Nova Iguaçu promove 1ª TEIA Municipal dos Pontos de Cultura a partir nos dias 11 e 12 de julho

Nova Iguaçu será palco da 1ª TEIA Municipal dos Pontos de Cultura. O evento, que acontece na sexta-feira (11) e sábado (12), no Complexo Cultural Mário Marques, é realizado pela Prefeitura da cidade junto ao Ministério da Cultura. Este será um espaço de encontro, articulação e fortalecimento da Rede Municipal dos Pontos de Cultura, promovendo o diálogo entre artistas, coletivos culturais, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

Atualmente, Nova Iguaçu conta com mais de 80 Pontos de Cultura, que desenvolvem ações comunitárias voltadas à valorização da arte, da memória e das tradições populares em diferentes territórios da cidade. O evento também marcará o lançamento oficial da Rede Municipal dos Pontos de Cultura de Nova Iguaçu e de seu Catálogo, consolidando uma etapa importante na construção de políticas públicas de base comunitária na cidade.

“A TEIA Municipal de Nova Iguaçu integra a agenda da Política Nacional Cultura Viva, iniciativa do Governo Federal que reconhece e apoia entidades e grupos culturais como protagonistas na produção, preservação e difusão da cultura brasileira”, explica Marcus Monteiro, secretário municipal de Cultura.

A programação se estende por diversos espaços do Complexo Cultural, como o Teatro Sylvio Monteiro, o Quintal das Artes, a Biblioteca Cial Brito e a Galeria Mauro Azeredo. Serão dois dias de atividades que incluem apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas, mesas temáticas, exposições e exibições audiovisuais.

Durante todo o evento, o público poderá visitar as exposições de arte e fotografia na Galeria Mauro Azeredo, com destaque para as mostras “Meu Bairro, Meu Ambiente”, “Degradê”, “Vidas em Suspenso”, “Lentes Vivas” e “SEM/1000 Artistas Brasileiros em Cartaz”.

O Complexo Cultural Mário Marques fica Rua Getúlio Vargas, nº 51 – Centro. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), em parceria com a Fundação Educacional e Cultura de Nova Iguaçu (FENIG). As atividades são abertas ao público, com entrada gratuita e classificação livre.

Destaques da programação

• Dia 11 de julho (sexta-feira): A partir das 9h, com abertura dos estandes expositivos, haverá contação de histórias, oficinas de crochê terapêutico, vivências de arteterapia, apresentações teatrais e musicais, rodas de capoeira, batalhas de rap e atividades literárias. Um dos pontos altos será a mesa sobre os 20 anos do programa Cultura Viva e sua implementação no município, além da exibição do filme Sylvio Monteiro do Ponto de Cultura Narrativa Periférica e a reunião de dos Pontos de Cultura.

* Dia 12 de julho (sábado): A programação começa às 8h com exibição de curtasmetragens, apresentação de quadrilha junina, intervenções circenses, cortejos de maracatu, oficinas sobre ervas sagradas, sarau literário e manifestações tradicionais como a Folia de Reis e o Afoxé. O encerramento será marcado pela apresentação da tradicional escola de samba Império da Uva.