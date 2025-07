Nova Iguaçu distribui sobretudos às pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Nova Iguaçu está distribuindo sobretudos para pessoas em situação de rua. As peças estão sendo confeccionadas por alunos das oficinas de Costura Criativa, oferecidas gratuitamente em equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). A medida faz parte do projeto “Aquece Nova Iguaçu”, que tem como objetivo dar mais conforto a esta parcela da população nas noites de frio.

A meta da SEMAS é produzir entre 300 e 500 sobretudos nas próximas semanas. Para isso, uma força tarefa está desenvolvendo atividades nos CRAS Monte Verde (Cerâmica), Vila Iguassú (Califórnia), Estação Morro Agudo (Comendador Soares) e também no Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI).

“Ainda temos vagas para novos usuários que queiram ingressar neste projeto. Esta é uma oportunidade não somente de aprender a produzir uma peça de inverno, mas principalmente de fazer o bem a quem mais precisa”, frisa a secretária da SEMAS, Elaine Medeiros.

Uma das pessoas em situação de rua que recebeu o sobretudo foi Indianara Leite, de 25 anos. “O sobretudo macio e quentinho para as noites frias. Ele aquece o coração”, disse Indianara.

No CRAS Monte Verde, a oficina acontece às segundas e terças-feiras, com turmas nos períodos da manhã e tarde. No CRAS Vila Iguassú, a confecção das peças também é nos dois turnos, mas somente às quartas. No CRAS Estação Morro Agudo, a atividade é realizada às terças (dois turnos) e sextas (tarde). Já no ESMUTI, a oficina é promovida nas tardes de segunda-feira.

Para participar, os interessados devem comparecer a uma destas unidades de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É preciso apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. No caso do ESMUTI, só podem se inscrever pessoas acima dos 60 anos. Os endereços destes locais estão disponíveis em www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/equipamentos.

Campanha do Agasalho e outras ações

O inverno de 2025 deve ser um dos mais frios dos últimos anos. Antes mesmo do início da estação, em 20 de junho, a baixa temperatura já dava sinais de que seria uma constante. Tanto que no dia 12 do mês passado, quando os termômetros marcaram 12º C, a Prefeitura de Nova Iguaçu montou um Centro Humanitário de Acolhimento da Assistência Social para receber pessoas em situação de rua.

Quatro dias depois, no dia 16 de junho, a SEMAS iniciou a “Campanha do Agasalho – 2025” para arrecadar roupas de frio para a população em situação de rua. As doações devem ser feitas na sede da própria secretaria e em seus equipamentos. A lista com os endereços também está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/equipamentos.

Além da campanha, a SEMAS conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é oferecido de forma contínua, dentro do programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Seu objetivo é a busca ativa, identificação e mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e intervenções na população em situação de vulnerabilidade social, especialmente, pessoas em situação de rua.

A SEMAS também conta com Centro Pop, que funciona na Avenida Governador Roberto Silveira 190, no Centro de Nova Iguaçu, em frente ao prédio do Restaurante do Povo. O equipamento é um Centro de Referência Especializado para População de Rua e realiza, em média, 1,2 mil atendimentos mensais. No local, os usuários podem fazer a higiene pessoal com possibilidade de acolhimento e acessar outros serviços prestados.