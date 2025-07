investimento de R$ 7 milhões garante programa com 1,2 mil bolsas ao Ensino Médio em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Em 4 edições, o Pictec já beneficiou mais de 2,3 mil estudantes e professores de escolas públicas de MS, em 500 projetos de pesquisa

Com o estudo ‘Sistema da Tecnologia Social das Hortas Mandalas: Integrando Educação Profissional e Educação do Campo na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável’, estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Pólo Francisco Cândido de Rezende passaram a compreender na prática como o cultivo consciente aliado ao conhecimento científico pode transformar a realidade de comunidades.

Selecionado no Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul), o projeto é um dos exemplos do impacto da iniciação científica na formação dos estudantes da rede pública de ensino.

A experiência, desenvolvida com o apoio financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) – vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) -, envolveu bolsas mensais de R$ 400 para os alunos e R$ 800 para a professora-orientadora, durante um ano.

“Com o Pictec, eles desenvolvem autonomia, responsabilidade, dedicação e engajamento nas atividades de pesquisa. O ato da leitura, da oralidade e da escrita são outros pontos importantes reforçados no projeto”, ressalta a professora Caroline Silveiro Mossi, orientadora do projeto.

Para o estudante Thiago Andrade, que trabalhou diretamente com a parte de informática do projeto, desenvolvendo um sistema de irrigação robótico, por meio da plataforma arduíno, a participação no Pictec foi um incentivo para continuar buscando inovar, construindo novos caminhos de pesquisa.

“Minhas ideias começaram a brilhar mais forte”, declara o estudante.

Diante do sucesso das edições anteriores e pensando em atender mais estudantes com os benefícios da pesquisa científica, a Fundect, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), lançou o edital da 5ª edição do Pictec (Chamada Fundect nº 24/2025 – PICTEC MS – Edição 5). O objetivo é fomentar a vocação científica entre estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e federais de Mato Grosso do Sul.

“A quinta edição do Pictec é um marco histórico da união entre ciência e educação em Mato Grosso do Sul. Nunca um programa voltado à iniciação científica foi tão longevo no nosso estado, atendendo mais de dois mil estudantes e mudando vidas. Este é o compromisso do nosso governo do Estado com a formação de novos talentos e com o fortalecimento da ciência desde a base. Investindo nesses jovens, estamos investindo também no futuro de nossa gente”, afirma Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.

Com recursos da ordem de R$ 7,2 milhões, o edital vai conceder até 1 mil bolsas de R$ 400 para estudantes e 250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores, pelo período de 12 meses.

Podem participar professores vinculados à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que devem submeter suas propostas de projetos até 5 de setembro. Após a aprovação da proposta, o professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas por projeto.

“É muito importante que os professores fiquem atentos ao edital. São eles que fazem a submissão do projeto no sistema da Fundect. Com a proposta aprovada, é o próprio professor quem indica até quatro alunos para receber bolsas em 2026. Além disso, os estudantes que têm interesse em participar do projeto, também devem conversar com os professores para viabilizar a submissão. A participação ativa de todos os envolvidos é decisiva para o sucesso dos projetos”, destaca a gerente de bolsas, Adriana de Oliveira Araújo.

A chamada vai contemplar 175 projetos de escolas públicas estaduais e 75 de instituições federais, nas seguintes áreas de pesquisa: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas.

Submissão

A submissão das propostas deve ser feita exclusivamente pelos professores, por meio do Sistema SigFundect, até 5 de setembro, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). As principais exigências do edital são:

Vínculo institucional: o professor proponente deve estar vinculado à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar ou ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS);

Projeto inédito: a proposta de pesquisa deve ser original e inserida em uma das áreas temáticas;

Documentação completa;

Indicação de bolsistas: após a aprovação do projeto, o professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas, devidamente matriculados em cursos de Ensino Médio ou Técnico Integrado da instituição.

Pictec

Criado em 2021, o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul (Pictec) já beneficiou mais de 2.300 estudantes e professores em 500 projetos de pesquisa em quatro edições. Atualmente, a quarta edição do programa conta com 1.235 bolsas em vigor (247 para professores e 988 para alunos), distribuídas em 100 escolas de 35 municípios sul-mato-grossenses.

