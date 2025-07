Inteligência emocional e protagonismo na gestão pública são destaques no Encontro de Gestores de Pessoas

O segundo e último dia do 4º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de Mato Grosso do Sul foi marcado por uma programação intensa, reunindo temas que conectam tecnologia, inteligência emocional, inovação, respeito e liderança. Realizado entre terça (15) e quarta-feira (16) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o evento reafirmou o compromisso do Governo do Estado com uma gestão pública mais moderna, estratégica e centrada nas pessoas.

Com participação ativa de servidores públicos, especialistas e estudantes, o encontro se destacou também pelo compromisso com a inclusão. Todo o evento foi acessível a pessoas surdas, com tradução simultânea em Libras, e contou com a presença de um grupo da comunidade surda. Durante a programação, a servidora da SED (Secretaria de Estado de Educação) e professora de Libras, Clara Pedroza, participou do evento com fala traduzida pela intérprete Fabiany de Aquino.

“Esses dois encontros foram maravilhosos, as palestras foram incríveis e nós que somos do serviço público estamos adquirindo conhecimento, o que é extremamente importante. O lugar também estava todo preparado, bem organizado, com acessibilidade e foco nos surdos. Me sinto honrada e feliz”, destacou Clara.

A psicóloga Claudiane Guimarães também ressaltou a relevância do encontro ao colocar o ser humano no centro da gestão: “É essencial pensar no cuidado considerando todas as dimensões biopsicossociais. O evento destacou a importância da saúde mental, da qualidade de vida e da normatização de situações do cotidiano que podem levar ao adoecimento, mas também reforçou que cada indivíduo tem o poder de fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia”.

Logo às 8h, a primeira palestra do dia trouxe o tema “Inteligência Artificial para a Gestão de Pessoas no Setor Público: inovação, ferramentas e transformação digital”, ministrada por Antônio Coelho, especialista em TI e inovação no Sebrae/MS. Com mais de 15 anos de experiência, ele destacou como o uso estratégico da IA pode revolucionar o setor público, tornando-o mais eficiente.

Na sequência, a procuradora-chefe do MPT-MS (Ministério Público do Trabalho), Cândice Gabriela Arosio, abordou um tema sensível e essencial: Cultura de respeito no ambiente de trabalho: como combater o assédio. A palestra reforçou a importância de ambientes organizacionais seguros e igualitários, onde o respeito é a base das relações.

A manhã seguiu com a participação da pós-doutora em liderança Juliana Almeida e do investidor e mentor Marco Poli, que discutiram a contratação de inovação na gestão de pessoas de alto impacto, com foco em People Analytics e CPSI (Contratos Públicos de Solução Inovadora). A dupla apresentou experiências nacionais e internacionais, reforçando o papel estratégico da inovação na administração pública.

Em seguida, a pedagoga e especialista Daniela Gil trouxe reflexões sobre inteligência emocional e a construção de relacionamentos mais fortes e saudáveis no ambiente de trabalho. Com uma abordagem prática e humanizada, ela ressaltou a importância do autoconhecimento e da empatia na liderança pública.

À tarde, o especialista Rafael Nunes, mestre em neurociências, abordou o tema “Neuroliderança: como desenvolver comportamentos protagonistas em tempos de transformação”, enfatizando a importância da inteligência emocional e da capacidade de adaptação como diferenciais de liderança.

A jornalista Valéria Almeida trouxe um olhar sensível e crítico sobre os desafios da comunicação humanizada no serviço público, destacando a superação de barreiras institucionais e culturais por meio do diálogo e da escuta ativa.

O encerramento da programação de palestras ficou por conta do historiador e escritor Leandro Karnal, que falou sobre “Gestão com Pessoas”. Com seu estilo provocador e reflexivo, Karnal abordou as complexidades das relações humanas na administração pública, ressaltando que liderar é, acima de tudo, compreender o outro.

A programação foi finalizada com a apresentação da banda Vozmecê, encerrando o encontro com música e celebração.

Ao longo dos dois dias de evento, gestores, especialistas, servidores públicos e estudantes vivenciaram momentos de aprendizado, inspiração e troca de experiências. O 4º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de MS reforçou o papel central das pessoas na construção de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e inovadoras em Mato Grosso do Sul.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Fotos: Cleython Vasconcelos/SAD