Fundo Social de Ubatuba recebe doações para Campanha do Agasalho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba segue com a Campanha do Agasalho 2025 até o final de agosto. A ação visa arrecadar cobertores, agasalhos e mantas para atender a população em situação de vulnerabilidade social.

Nesta semana, o Fundo Social do Governo de São Paulo enviou 250 cobertores ao município, como parte da distribuição estadual realizada por meio da Campanha do Agasalho. Além dessa remessa, o Fundo Social de Ubatuba também recebeu doações da Associação Comercial de Ubatuba (Aciu) e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), que entregaram mais de 30 cobertores novos e roupas de inverno no mês passado. “Agradecemos a parceria da Aciu, que constantemente colabora e destina doações pro Fundo Social”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba, Tatiana Mansur.

Ela ainda comentou que boa parte das doações recebidas já foram encaminhadas. “ A Santa Casa de Ubatuba recebeu 300 cobertores enviados por meio de doação de uma rede farmacêutica da cidade. Parte do material foi encaminhado para instituições que acolhem pessoas em situação de rua e dependência química, além de unidades dos CRAS, CREAS e a própria Santa Casa, que atende pessoas em vulnerabilidade. Já as roupas, somando mais de 100 kg, foram destinadas ao atendimento direto da população e às equipes de assistência social dessas instituições”, explicou Tatiana.

A Campanha do Agasalho recebe roupas e cobertores, novos ou usados, em bom estado de conservação. As doações podem ser feitas diretamente no Fundo Social ou nos pontos de arrecadação distribuídos pela cidade:

Supermercado Maná – Estufa II

Hipermercado Shibata – Centro

Supermercado Máximo – Centro

Base da Polícia Militar – Calçadão

Supermercado Semar – Centro

Prefeitura Municipal – Unidade FÁCIL

O objetivo é atender famílias e indivíduos em situação de risco social, principalmente durante os períodos de frio intenso. “Reforço a importância das doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Temos um local estruturado para receber esses itens e garantir que eles cheguem a quem realmente precisa”, finalizou.