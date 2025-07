Curso de férias sobre mudanças climáticas chega ao fim no Zoológico e Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Sema

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), finalizou, nesta sexta-feira (18), o curso de férias “Zoobotânico – Guardiões do Clima”, voltado a crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. A programação gratuita, que teve início na terça-feira (15), foi realizada no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” e no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

Nesta edição, o tema do curso de férias enfatizou as mudanças climáticas, com o intuito de sensibilizá-los quanto aos impactos, buscando a redução das emissões de gases do efeito estufa, bem como estimular ações para ajustes necessários aos seus efeitos.

A programação ocorreu na terça e na quarta-feira (15 e 16), no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Lá, as crianças e adolescentes, divididas em grupos, participaram de diferentes atividades que abordaram as principais consequências das mudanças climáticas para a fauna, enfatizando os animais que mais sofrem com as alterações do clima, como o lobo-guará, o mico-leão-dourado, a onça-pintada, além de serpentes e aves que habitam o Zoo.

Eles também puderam calcular a quantidade de gases de efeito estufa que geram de acordo com os seus hábitos de vida e entender como cada ação impacta na qualidade ambiental do planeta.

Outra atividade especial foi “Conhecendo os Bastidores do Zoológico”, quando eles visitaram o Setor de Nutrição, responsável por elaborar e garantir que os animais recebam uma alimentação balanceada e de acordo com suas necessidades, e o Setor de Biologia e Veterinária, responsável por garantir a saúde e o bem-estar dos animais do Zoo.

O grupo também teve a oportunidade de conhecer mais sobre o casal de hipopótamos Yuri e Yara, e o condicionamento aplicado que permite que os animais participem, de forma cooperativa, de procedimentos veterinários, como exames dentários.

Já na quinta e nesta sexta-feira (17 e 18), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, as crianças e adolescentes conheceram mais sobre o espaço público, que é um dos principais cartões-postais de Sorocaba, e tiveram a oportunidade de entender a importância das árvores para o controle climático e o conceito de ilhas de calor.

Para isso, percorreram trilha e participaram de gincana ecológica, em que, a cada desafio realizado, foram discutidos assuntos relacionados às mudanças climáticas. O grupo também participou de oficina de terrários e fizeram a brincadeira Torta na Cara. Ao final do curso de férias, os participantes e familiares plantaram no entorno do Jardim Botânico, como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Mais informações sobre essa e outras atividades de Educação Ambiental da Sema podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo WhatsApp: (15) 99179-2547 ou pelo telefone: (15) 3219-2280.