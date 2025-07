Posted on

A Prefeitura entregou nesta segunda-feira (19), a reforma da Unidade Básica de Saúde do Campinho. Quem já foi atendido no local antes da reforma perceberá uma enorme diferença após as obras concluídas. A reforma e ampliação foi feita com recursos da Prefeitura, com uma indicação feita pela Câmara Municipal, além de uma emenda parlamentar do […]