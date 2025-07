Agência Minas Gerais | Governo de Minas oferece 20 cursos gratuitos para servidores públicos do Jequitinhonha e do Sul/Sudeste do estado

Até 30/11, o Governo de Minas, por meio da Fundação João Pinheiro (FJP), recebe inscrições de servidores municipais e estaduais que atuam nas áreas da saúde, educação e do serviço social nas mesorregiões do Jequitinhonha e Sul/Sudeste de Minas Gerais, para 20 cursos a distância gratuitos, divididos em três trilhas de aprendizado: Direito administrativo no setor público, Ensino híbrido e tecnologias educacionais e Gestão no setor público. As inscrições podem ser feitas neste link, e as aulas ficarão disponíveis a partir de 4/8.

Os temas dos cursos foram determinados depois de um levantamento das necessidades de formação continuada de servidores de 197 cidades, realizado entre setembro/2023 e julho/2024 e no âmbito do programa Minas Capaz, parte do projeto A capacidade administrativa e institucional do governo do estado de Minas Gerais e a implementação descentralizada de políticas públicas. Os cursos tiveram o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Os interessados podem participar de até três cursos simultaneamente, independe de comporem a mesma trilha. À medida em que concluírem a formação, poderão participar de outros cursos. A certificação será emitida em até 30 dias depois da conclusão de cada curso, desde que o aluno tenha obtido 60% de aproveitamento e 75% de frequência.

Trilhas

Direito administrativo no setor público

Cursos e cargas horárias: Regime jurídico administrativo (30h), Agentes públicos (45h), Servidores estatutários (45h), Atividade correcional do estado (30h), Lei Geral de Proteção de Dados (30h).

Ensino híbrido e tecnologias educacionais

Cursos e cargas horárias: Fundamentos pedagógicos das tecnologias educacionais (30h); Explorando ferramentas digitais essenciais (30h), Estratégias ativas para engajamento (30h), Práticas de feedback e personalização (30h), Competências digitais e pensamento (30h), Desenvolvimento profissional contínuo (30h).

Gestão no setor público

Cursos e cargas horárias: Finanças e contas públicas (30h), Execução financeira e orçamentária (30h), Contabilidade pública e gestão de custos na administração pública: aspectos conceituais básicos (30h), Fundamentos de finanças (30h), Leis de licitações (30h), Fiscalização e controle por meio da auditoria e prestação de contas (30h), Organização do trabalho (30h), Gestão de pessoas (30h), Planejamento governamental (30h).