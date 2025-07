Univesp realiza aula inaugural em São José com novos alunos

José Roberto Amaral





A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) realiza nesta quinta-feira (17), às 19h, uma aula inaugural para os estudantes selecionados no vestibular anual, realizado em maio.

O evento será realizado no auditório principal do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos e marca o início oficial das atividades acadêmicas.

A cerimônia tem como objetivo acolher e integrar os calouros dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Administração, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção e Ciência de Dados.

São José dos Campos conta com três polos de apoio presencial da Univesp: no próprio PIT, no Cefe (Centro de Formação do Educador) e no distrito de São Francisco Xavier. Juntos, os polos ofertaram 330 vagas neste semestre.

Os cursos da Univesp são 100% gratuitos e realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma digital onde os alunos têm acesso a videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e suporte com facilitadores.

Durante o evento, também será realizado o “trote solidário”, com arrecadação de doações para o Fundo Social de Solidariedade.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Univesp é a quarta universidade pública estadual de São Paulo e a única com foco exclusivo no ensino a distância.

Em 2024, a instituição atingiu números expressivos: mais de 82 mil alunos matriculados em cursos de graduação, nove cursos superiores nas áreas de Licenciatura, Computação e Negócios e Produção, além da manutenção de 440 polos ativos distribuídos em 382 municípios, alcançando 93% da população do estado..

No ano passado, a universidade registrou um aumento de 38% na quantidade de alunos, passando de 59 mil para aproximadamente 83 mil estudantes. Em São José, a Univesp possui atualmente 1.379 alunos matriculados nos três polos.



