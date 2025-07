Sorocaba terá nova UBS no Parque São Bento – Agência de Notícias

A cidade também foi contemplada com 16 kits para serviço de telemedicina e 10 kits de equipamentos para as unidades de saúde

Sorocaba foi contemplada, no fim da tarde desta quinta-feira (17), com a validação da construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). O Parque São Bento, populoso bairro da zona norte da cidade, será o local da nova construção. A conquista foi realizada em trabalho conjunto das Secretarias de Parcerias (Separ) e da Saúde (SES).

Com esta nova unidade, Sorocaba passará a contar com 36 UBSs, já que os bairros Central Parque e Jardim São Conrado tiveram suas obras iniciadas, conquista realizada no primeiro semestre de 2025. A nova unidade tem como objetivo ampliar e melhorar o atendimento à população local, com foco na eficiência, humanização e resolução de demandas de saúde.

A adesão se dá por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal e pode ser conferida no link: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/selecoes2025/resultados-das-selecoes/saude/unidades-basicas-de-saude.

Além da UBS, a cidade também foi contemplada com 16 kits para serviço de telemedicina para as unidades de saúde. Dentre os equipamentos, haverá Câmara Fria para vacinas; retinógrafo; espirômetro digital; dematoscópio; eletrocardiógrafo; bisturi elétrico; desfribilador; doppler vascular; laser para fisioterapia; ultrassom; balança portátil; tens e fens; dinamômetro; cadeira de rodas; fotóforo e tábua de propriocepção.

O investimento total será em torno de R$ 10 milhões. Em breve, o Município informará mais detalhes.