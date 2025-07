Prefeitura de Nova Iguaçu abre inscrições para aulas de boxe na Vila Olímpica

As lutas marciais estão ganhando cada vez mais espaço em Nova Iguaçu. Além do karatê, kicboxing, judô e jiu-jitsu, chegou a vez do pugilismo tomar conta da Vila Olímpica. A Prefeitura abriu as inscrições para a aula de boxe, que tem início a partir do dia 29 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h, para alunos a partir de 14 anos. As inscrições devem ser feitas na primeira semana de cada mês, na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, na Rua Luís de Lima 288, no Centro. Atualmente, 750 alunos estão matriculados em todas as escolinhas de esportes da Vila Olímpica.

No ato da inscrição, é preciso apresentar xerox da certidão de nascimento ou identidade, do comprovante de residência, uma foto 3×4 e atestado médico (caso tenha alguma doença crônica ou faça uso de algum medicamento contínuo). Em caso de matrícula de menores de 18 anos, é preciso levar a xerox de identidade do responsável e declaração escolar. O aluno também deve levar um kit com luva de boxe, protetor bucal e bandagem.

“O boxe vai muito além de um esporte de combate. Quando bem orientado, ele educa o corpo e a mente, promovendo saúde, convivência social, disciplina e autoconhecimento. Para alunos de todas as idades, pode ser um aliado poderoso no desenvolvimento físico e social. Esse esporte melhora a coordenação motora, agilidade, reflexo, condicionamento físico, equilíbrio, consciência corporal e desenvolvimento da lateralidade”, afirmou o professor de educação física, André Luiz Soeiro, o André Negrito, responsável pelas aulas.