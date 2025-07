LSB faz mais um amistoso internacional no Ginásio Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Foto: LSB

A Liga Sorocabana de Basquete (LSB) enfrentará, na próxima quarta-feira (23), às 19h30, a equipe norte-americana Sports USA, no Ginásio Municipal “Gualberto Moreira”. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do ginásio no dia do evento, com valores de R$ 10 para a arquibancada e R$ 25 para a cadeira.

A partida será marcada também pela apresentação oficial do elenco. A equipe sorocabana se prepara para o Campeonato Paulista 2025. A estreia será no dia 1º de agosto, às 20h, contra o Mogi Basquete, em Mogi das Cruzes (SP).

Sob o comando do gestor e técnico, Rinaldo Rodrigues, a Liga Sorocabana de Basquete representa o município em campeonatos oficiais, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

O “Gualberto Moreira” está localizado na Rua Duarte da Costa, 50, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do time: @lsboficial.