Justiça acata recurso do Município para permanência do elefante Sandro no Zoo de Sorocaba – Agência de Notícias

O desembargador Paulo Ayrosa, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), acatou recurso protocolado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Jurídica (SAJ), no dia 10 de julho, solicitando pedido de efeito suspensivo para a apelação para a permanência do elefante Sandro no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, até que o recurso seja analisado. O Município recebeu essa resposta da Justiça na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com o TJ, o deferimento foi dado em razão da relevante fundamentação que justifica a concessão do efeito suspensivo da decisão de transferência do elefante ao Santuário de Elefantes do Brasil (SAB), por ora.

Um dos animais mais queridos do “Quinzinho de Barros”, Sandro era animal de circo até ser transferido para o Zoo. Atualmente, é considerado um animal idoso, recebendo cuidados especiais da equipe técnica do Zoológico. Na natureza, estima-se que um elefante possa viver, em média, 40 anos. Já, em cativeiro, 60 anos, pois, nesta condição, a expectativa de vida é sempre maior, já que os animais têm acompanhamento diário, cuidados médicos, alimentação controlada, além de não ter predadores.

Com 56 anos de existência, o Zoológico de Sorocaba é considerado um dos mais completos da América Latina. Além do lazer, o parque vem desempenhando, ao longo desses anos, um importante trabalho de conservação, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno.