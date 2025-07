Itamambuca é cenário da Taça Brasil de Surfe após 10 anos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Começou nesta quinta-feira, 17, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, a terceira etapa da Taça Brasil de Surfe CBSurf 5000 Ubatuba Pro, com a participação de mais de 170 surfistas de todo o país. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e tem como objetivo somar pontos importantes no ranking nacional e classificar atletas para o circuito de elite Dream Tour.

Na categoria masculina, 115 surfistas foram divididos em três rodadas, com 16 baterias cada. Os 32 principais cabeças de chave, atletas mais bem ranqueados, estreiam apenas na terceira fase, diretamente na disputa pelas vagas nas oitavas de final.

“Estou feliz e cheguei em Ubatuba na última sexta-feira, dia 11, para me adaptar ao mar de Itamambuca. Consegui virar no último momento ao pegar duas ondas decisivas que me garantiram a vitória”, afirmou Derek Souza, surfista de Bertioga, que avançou para a próxima fase da competição.

A etapa é vista também como uma preparação para o Dream Tour, que será realizado na próxima semana, entre os dias 22 e 28 de julho, também em Itamambuca. Muitos atletas aproveitam a disputa da Taça Brasil como um “aquecimento” para o principal campeonato da elite nacional.

Sustentabilidade e educação ambiental no evento

Além da competição esportiva, o evento também promove ações de conscientização ambiental. A empresa UbaLimp e organizações não governamentais atuam na praia com atividades educativas sobre descarte correto de resíduos, reciclagem e preservação do ecossistema local. O objetivo é reforçar a importância de manter os espaços públicos limpos, especialmente durante grandes eventos.

Início da disputa feminina nesta quinta-feira

A competição feminina começa nesta quinta-feira,18, logo após a conclusão da primeira fase masculina. Ao todo, 55 surfistas estão divididas em quatro baterias na rodada inicial. Entre elas, estão três campeãs brasileiras, o que eleva o nível técnico da disputa logo no início.

As duas melhores de cada bateria avançam para completar os oito confrontos da segunda fase. Assim como no masculino, as 16 principais cabeças de chave da categoria feminina só estreiam na terceira fase, buscando classificação para as quartas de final.

PRIMEIRA FASE CBSURF TAÇA BRASIL UBATUBA PRO :

—–1.o e 2.o avançam / 3.o=97.o lugar (100 pts) / 4.o=113.o lugar (50 pts)

1.a: Arthur Victor (MA), Sunny Oliveira (RJ), Mathias Ramos (CE)

2.a: Cristiano Rosario (SP), José Eduardo (RJ), Pedro Neves (RJ), Kaue Germano (SP)

3.a: Tales Araujo (SP), Benjamin D´Orey (RJ), Caio Knappi (RJ)

4.a: Matheus Gomes (SP), Theo Fresia (RJ), Daniel Adisaka (SP)

5.a: Davi de Souza (SP), José Claudio (PE), Guilherme Carvalho (SP)

6.a: Isaias Gomes (SP), Derek Souza (SP), Gabriel Adisaka (SP)

7.a: Gabriel Klaussner (SP), Fernando Junior (SP), Esdras Morais (SC), Renan Nogueira (SP)

8.a: Matheus Neves (SP), Miguel Catrunfo (SP), Pablo Paulino (CE)

9.a: Igor Shibata (RJ), Natan Brandão (SP), Cauã Gonçalves (SP)

10: Calebe Simões (SP), Gabriel Ramos (SP), Gustavo Ribeiro (SP), Wallace Vasco (SC)

11: Hizunome Bettero (SP), Gustavo Moura (SP), João Vitor (SP)

12: Keoni Renno (SP), Felix Martins (BA), Cauã Nunes (PE)

13: Wiggolly Dantas (SP), Eric Bahia (SP), Guilherme Fernandes (SP)

14: Nicolas Oliveira (SP), Leo Andrade (ES), Anderson Silva Pikachu (RJ)

15: Felipe Oliveira (SP), Caio Costa (SP), Sergio Luan (SP)

16: PC Silva (SP), Saullo Marques (BA), Demi Brasil (BA)

SEGUNDA FASE – entrada de 32 pré-classificados pelo ranking CBSurf :

—————3.o=65.o lugar (400 pts) e 4.o=81.o lugar (200 pts):

1.a: Diego Brigido (RJ) e Guilherme Carvalho (ES)

2.a: Noah Machado (SC) e Alan Donato (PE)

3.a: Caio Okamoto (SP) e Douglas Noronha (SP)

4.a: Luan Wood (SC) e Lucas Di Giorge (SP)

5.a: Mateus Sena (RN) e Ricardo Kjellin (RS)

6.a: Lucas Bezerra (CE) e Kaue Daniel (SP)

7.a: Leo Casal (SC) e Vitor Ferreira (RJ)

8.a: Messias Felix (CE) e Patrick Alves (PI)

9.a: Kayan Medeiros (RN) e Luel Felipe (PE)

10: Pedro Rian (CE) e Derek Adriano (SC)

11: Daniel Duarte (SP) e Luan Lapolli (PE)

12: João Artur (SP) e JP Ferreira (SP)

13: Eduardo Martins (SP) e Valentin Neves (RJ)

14: Nathan Hereda (RJ) e Jean Muniz (SE)

15: Lucas Haag (SC) e Gustavo Borges (RS)

16: Deyvson Santos (RN) e Giovani da Silva (RS)

TERCEIRA FASE – entrada de 32 principais cabeças de chave :

—————3.o=33.o lugar (800 pts) e 4.o=49.o lugar (500 pts):

1.a: Douglas Silva (PE) e Luciano Anacleto (SP)

2.a: Amando Tenorio (AL) e Cauã Costa (CE)

3.a: Murillo Coura (SP) e Cauet Frazão (CE)

4.a: Rafael Barbosa (RN) e Pedro Ferreira (SP)

5.a: Michel Roque (CE) e Giovani Pontes (SP)

6.a: Luan Carvalho (SP) e Alax Soares (SP)

7.a: Artur Silva (CE) e Rodrigo Saldanha (SP)

8.a: Marcos Correa (SP) e Kalani Robles (SP)

9.a: Diego Aguiar (SP) e Kailani Renno (SP)

10: Guilherme Lemos (RJ) e Ryan Kainalo (SP)

11: John Muller (SE) e Renan Pulga (SP)

12: Luan Ferreyra (PE) e Marcus Cintra (CE)

13: Israel Junior (RN) e Hugo Bomfim (SP)

14: Gabriel André (SP) e Glauciano Rodrigues (CE)

15: Kaua Hanson (PB) e Pedro Dib (SP)

16: Alex Ribeiro (SP) e Eduardo Mulford (SP)

PRIMEIRA FASE FEMININA – 3.a=49.o lugar (500 pts) e 4.a=53.o lugar (430 pts) :

1.a: Carol Bastides (SP), Juliana dos Santos (CE), Maisa Kobayashi (SP), Rafaela Costa (SP)

2.a: Suelen Naraisa (SP), Lanay Thompson (RJ), Kauanny Souza (SC), Julia Duarte (RJ)

3.a: Gabriely Vasque (PR), Raquel Otero (SP), Giovanna Arcon (SP)

4.a: Silvana Lima (CE), Carol Jardim (SP), Catarina Kobayashi (SP), Catarina Baragatti (SP)

SEGUNDA FASE – entrada de 24 pré-classificadas pelo ranking CBSurf :

—————3.a=33.o lugar (800 pts) e 4.a=41.o lugar (550 pts):

1.a: Leticia Calleia (SP), Yanca Costa (CE), Alma Corgiolu (SC)

2.a: Luana Reis (SP), Valentina Zanoni (SC), Sophia Gonçalves (SP)

3.a: Natalia Gerena (SP), Louisie Frumento (SP), Luiza Savoi (SP)

4.a: Kemily Sampaio (SP), Mariana Bernardino (SP), Tainá Hinckel (SC)

5.a: Sol Carrion (SP), Jessica Bianca (PR), Marina Suguimoto (SP)

6.a: Karol Ribeiro (RJ), Samira Stephany (SP), Naire Marquez (SP)

7.a: Kiany Cristina (SP), Isabelly Knut (SP), Isabelle Nalu (SC)

8.a: Maeva Guastala (SP), Luana Coutinho (SP), Alexia Monteiro (RS)

TERCEIRA FASE – entrada de 16 principais cabeças de chave :

—————3.a=17.o lugar (1.100 pts) e 4.a=25.o lugar (900 pts):

1.a: Julliana Meneguel (SP) e Kiany Hyakutake (SC)

2.a: Mayara Zampieri (SP) e Clara Chaves (PR)

3.a: Luara Mandelli (PR) e Mariana Areno (RJ)

4.a: Laiz Costa (CE) e Maya Carpinelli (SC)

5.a: Julia Nicanor (SP) e Monik Santos (PE)

6.a: Analu Silva (PB) e Maria Eduarda (BA)

7.a: Aurora Ribeiro (SE) e Larissa dos Santos (CE)

8.a: Maria Autuori (SC) e Sarah Ozorio (RJ)