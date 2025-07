Festival Weesp Studio realiza segunda edição em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praça Trópico de Capricórnio, onde fica a pista de skate de Ubatuba, receberá no dia 17 de agosto, a segunda edição do Festival Weesp Studio. O evento acontecerá das 9h às 23h e deve reunir aproximadamente 5 mil pessoas ao longo do dia.

Com apoio da Secretaria de Esportes e Secretaria de Turismo de Ubatuba, o festival faz parte do Calendário Oficial de Eventos do município e traz uma programação diversificada, que inclui campeonato de skate em diferentes categorias, apresentações culturais, disputas de manobras e um show especial a ser divulgado nos próximos dias.

As competições de skate serão divididas nas categorias amador, feminino, iniciante e mirim. Os três primeiros colocados das categorias amador e feminino receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro. Já os melhores colocados das categorias Iniciante e Mirim receberão roupas e kits exclusivos de produtos. No total, mais de R$ 10 mil serão distribuídos em premiações. “Essa é uma maneira de fomentar o esporte em Ubatuba. A premiação alta é um incentivo a mais para atrair atletas e, assim, chamar a atenção do público que vai prestigiar um evento de qualidade”, destacou um dos organizadores do festival, Wesley Pereira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online, por meio do Instagram @weespstudio ou diretamente pelo formulário. A organização solicita a doação de 1kg de alimento no ato da inscrição: o montante arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba.

A primeira edição do evento, realizada em 2022, reuniu cerca de 4 mil pessoas e contou com mais de 80 atletas inscritos e o objetivo é tornar deste um evento anual. “A expectativa para este ano é ampliar esse alcance, consolidando o festival como uma das principais ações de incentivo ao esporte e à cultura urbana em Ubatuba”, finalizou Pereira.